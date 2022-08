Voordelig en betrouwbaar parkeren bij vliegvelden

De laatste jaren is het parkeren bij een vliegveld helaas een topic geworden. Er zijn meerdere verhalen de rondte gegaan over wanpraktijken, van dubieuze valetservices tot aan compleet gestripte auto’s. Hierdoor is het te begrijpen dat reizigers wantrouwend zijn richting parkeeraanbieders bij luchthavens, je auto is immers een kostbaar bezit. In dit artikel proberen wij het tegendeel te bewijzen, door te beschrijven hoe jij gemakkelijk een betrouwbare parkeerplaats bij de luchthaven van vertrek.



Meer inzicht in de parkeermethoden

Voor er meer wordt verteld over de verschillende parkeermogelijkheden, is het handig om te weten hoe jouw auto geparkeerd kan worden bij een vliegveld. Dit kan namelijk op drie verschillende manieren:

Shuttle parkeren

Wanneer je op zoek bent naar een voordelige manier van parkeren, dan ben je meestal het beste uit met een shuttleservice. Hierbij parkeert je jouw auto op het betreffende parkeerterrein en wordt je vervolgens naar de luchthaven gebracht in een shuttlebus(je). Je wordt uiteraard bij terugkomst weer opgehaald en teruggebracht naar het parkeerterrein. Bij sommige parkeeraanbieders is het mogelijk je autosleutels op zak te houden, dit biedt extra betrouwbaarheid!

Valet parkeren

Rondom valetservices zijn een aantal dubieuze verhalen de rondte gegaan. Dit betekent echter niet dat alle valetservices een dergelijke service bieden, er wordt dan ook hard gewerkt om het tegendeel te bewijzen.

Een valetservice houdt in dat je jouw auto bij de luchthaven overhandigt aan een chauffeur. Deze chauffeur inspecteert de auto en parkeert deze vervolgens. Je hoeft je dus niet druk te maken om eventuele parkeerschaamte, want je parkeert niet zelf! Bij terugkomst wordt je auto weer teruggebracht naar de luchthaven en hier stap je dus weer in.

Parkeren op loopafstand

Mocht je willen parkeren zonder de hulp van een vervoersservice, of de hulp van werknemers. Dan is een parkeerplaats op loopafstand de beste optie. In dit geval parkeer je jouw auto nabij de luchthaven, veelal op maximaal een aantal honderd meter loopafstand, en loop je vervolgens door naar de vertrekhal. Bij terugkomst loop je weer terug en je auto staat nog waar je hem gelaten hebt.

Vergelijk en reserveer online

Het is bijna een cliché tegenwoordig, maar het is zeer zeker aan te raden de parkeermogelijkheden online te vergelijken. Wanneer je op zoek bent naar vliegtickets, een accommodatie of een pakketreis dan wordt er nagenoeg altijd online vergeleken. Waarom dan ook niet voor een parkeerplaats bij de luchthaven van vertrek?

Er zijn meerdere websites te vinden die een dergelijke service bieden, zoals bijvoorbeeld Vliegen en Parkeren. Net als met de andere platform vindt je het beschikbare parkeeraanbod door de juiste luchthaven, reisdata en verwachte tijden in te voeren. Zoek je bijvoorbeeld naar Schiphol parkeren, dan selecteer je Schiphol en je verwachte aankomstdata en tijden.

Dit beschikbare parkeeraanbod kan eenvoudig vergeleken worden en je kan de gewenste parkeerplaats bij de meeste website direct online reserveren. Vervolgens ontvang je per mail een bevestiging en/of parkeervoucher.

Overweeg de verschillende parkeeropties

Hierboven is al meer verteld over de verschillende parkeermethoden. Ieder heeft zijn of haar eigen voorkeur. Het advies is echter niet blind te staren op een bepaalde parkeermethode, maar ze juist allemaal te overwegen. Op deze manier kom je er pas achter wat voor jou de beste keuze is. Om hierbij te helpen zetten we de voor- en nadelen van iedere parkeermethode nog even op een rijtje:

Voordelen Nadelen Shuttle parkeren - Voordelige optie - Sleutelbehoud optioneel - Meer reistijd - Eventuele wachttijd Valet parkeren - Luxe en comfortabel - Weinig reistijd - Prijzige optie - Afhankelijk van chauffeur Parkeren op loopafstand - Parkeren in eigen hand - Weinig reistijd - Sleutelbehoud - Prijzige optie - Snel volzet

Omdat iedere parkeermethode een karakteristiek proces heeft, zijn de voor- en nadelen ook verschillend. Mocht je toch iets anders willen, dan kan je nog altijd op zoek naar een alternatief voor een vliegreis.

Controleer de reviews en beoordelingen

Tegenwoordig worden reviews steeds belangrijker, met name bij de aanschaf van een online product of dienst. Reviews kunnen dan ook veel zeggen over een bepaald bedrijf, of in dit geval over een bepaalde parkeeraanbieder.

Daarom is het altijd raadzaam om de reviews vooraf te bekijken. Dit kan via een simpele zoekactie in Google, maar ook op een van de vergelijkings- en boekingsplatformen. Deze websites tonen in de meeste gevallen reviews per parkeeraanbieder, en bieden tevens een sorteringsfunctie aan op basis van de reviews. Dit zal wellicht helpen je over de streep te trekken, of juist niet.