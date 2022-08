Met deze gadgets rijd je veiliger en prettiger

Het belangrijkste wat je moet doen in de auto is opletten en om je heen kijken. Maar een beetje vertier op een lange reis of in de file kan best. Met de volgende gadgets kun je op een fijne en vooral veilige manier achter het stuur vergaderen en muziek met de beste geluidskwaliteit beluisteren.

Achter het stuur je telefoon vasthouden, is ontzettend gevaarlijk. Je bent minder alert, helemaal als je aan het appen bent, dus op het moment dat je ineens moet reageren op iets in het verkeer, ben je al te laat. Terecht dus, dat er een fikse boete staat op het in je hand houden van je mobiele apparaat: 350 euro! Maar met een goede telefoonhouder voor in je auto kun je wél veilig bellen, navigeren en muziek beluisteren. Zorg er alleen altijd voor dat je telefoon ook daadwerkelijk in de houder zit.



Kwaliteit van je smartphone

Het geluid op je smartphone is perfect. Daarom is het logisch dat je voor het afspelen van je favoriete muziek je telefoon wilt gebruiken. En als er dan een reclame voorbijkomt of een nummer dat je net te vaak hebt gehoord, klik je gewoon door. Met een FM Transmitter zet je de geluidskwaliteit van je smartphone door naar de FM-radio van je auto. Met zo’n FM transmitter kun je ook veilig handsfree bellen, navigeren en zelfs je telefoon opladen.

Luchtverfrisser

Dit is geen leuke of spannende gadget, maar wel een praktische. Als je veel in de auto zit, kan de lucht wat muffig worden. Niet alleen in de warme maanden, maar ook als het koud is. Je moet wel gefocust blijven onderweg en een aangename luchtverfrisser helpt daarbij. Er zijn veel verschillende geuren. Na een drukke werkdag kun je bijvoorbeeld heerlijk ontspannen met lavendel. ’s Ochtends wakker worden met een oppepper kan ook, van ochtenddauw tot gebakken brood.

Een dashcam

De dashcam is onmisbaar voor sommige televisieprogramma’s, maar ook voor jouw auto is het een welkome aanvulling. Het is een handige gadget als er iets gebeurt onderweg. Raak je betrokken bij een ongeluk of een ander incident, dan kun je met behulp van je dashcam aantonen of je er wel of geen schuld aan hebt. Daarnaast is het ook gewoon een leuke gadget voor de autoliefhebber.

Massagekussen

Ideaal voor mensen die veel onderweg zijn. Je kunt tijdens het rijden gemasseerd worden door een massagekussen, ook als jouw autostoelen die functie niet af fabriek hebben. Je schouders en nek zijn na een lange werkdag helemaal ontspannen als je thuis komt. Pas alleen op dat je tijdens de massage niet in slaap valt.