Voordelen van Volkswagen Private leasen

Wanneer je een Volkswagen private leaset, kan je als particulier in een geheel nieuwe auto rijden tegen een vast maandbedrag. Hierbij is de auto niet van jou. Je betaalt zelf de brandstof, maar verder zijn alle kosten van de auto inbegrepen in het tarief. Denk hierbij aan de kosten voor reparaties en onderhoud, wegenbelasting, pechhulp, afschrijvingskosten, afleveringskosten en verwijderingsbijdrage. Bij private lease betaal je geen fiscale bijtelling. Met private lease kan je kiezen voor diverse en mooie Volkswagen modellen tegen een voordelige prijs. Maar waarom zou je een Volkswagen private leasen en hoe kun je zelf jouw ideale Volkswagen private lease auto samenstellen? In dit artikel vertellen we je hier meer over.



Waarom kan je het beste een Volkswagen private leasen?

Je kan een mooie Volkswagen leasen tegen een scherpe prijs. Betalen hoeft niet in een keer, je betaalt namelijk een vast bedrag per maand. Zo weet je altijd wat je maandelijks betaalt voor je private lease auto en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Het is mogelijk om een Volkswagen polo te leasen inclusief schadeverzekering, onderhoud, reparaties en een verzekering met allrisk dekking. Deze voordelen zitten hier doorgaans standaard bij inbegrepen. Met Volkswagen lease je een auto van een bekend groot merk dat staat voor kwaliteit. Daarnaast heb je een auto waar je zeker mee aan kunt komen rijden.

Stel je eigen Volkswagen private lease auto samen



Op het moment dat je een Volkswagen private leaset, is het mogelijk om zelf samen te stellen in wat voor soort Volkswagen auto je wilt rijden. Dit doe je via de volgende stappen:

Je kiest het gewenste Volkswagen model en de uitvoering. Je kiest welke kleur de Volkswagen mag hebben en over welke extra opties deze dient te beschikken. Je kiest de looptijd en kilometrage van je contract. Vraag een offerte en proefrit aan bij de dealer. Je weet zo zeker of de gekozen Volkswagen de juiste voor jou is. De dealer zal vervolgens contact met je opnemen voor het maken van een afspraak.

Kies ook voor Volkswagen private lease

Wil jij graag een Volkswagen private leasen? Voel je vrij om bij AutoAbonnement te kijken naar het aanbod van Volkswagen auto’s.