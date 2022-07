Handig: een zonnescherm in je auto

Als de zon schijnt in Nederland, zijn we een stuk vrolijker. Maar het kan voor je passagiers ook behoorlijk vervelend zijn. De zonneschijn kan behoorlijk in je ogen schijnen en bovendien wordt het erg heet in de auto als je in de volle zon je auto parkeert. De kans is groot dat het dan binnen een mum van tijd snel opwarmt. Bovendien zijn die felle zonnestralen voor niemand echt prettig. Zeker als je als passagier je zonnebril vergeten hebt en op je telefoon bezig bent. Daarom kun je kiezen om een zonnescherm in je auto te plaatsen. Zo kun je toch van het mooie weer genieten, zonder dat het meteen heet in de auto wordt.

Je nooit meer storen aan de zon



De meeste mensen zijn blij als in Nederland de zon schijnt. De meeste zomers verlopen in Nederland namelijk nogal nat en koud. Extra feest als de zon schijnt, maar in de auto komt het even wat minder uit. Je passagiers kunnen behoorlijk verblind raken door de zonneschijn die precies in de voorruit weerkaatst op het scherm van de mobiele telefoon. Bovendien wordt het ook behoorlijk heet in de auto als je deze een poosje in de zon laat staan. Een extra reden om een zonnescherm in je auto te halen. Zo kun je als bijrijder ook op je smartphone legaal gokken in een Nederlands casino met licentie, ter ontspanning tijdens een lange rit.

Kosten van een zonnescherm in de auto

Gelukkig betaal je weinig voor de aanschaf van zo’n scherm. Voor tussen de 5 en 10 euro heb je meteen 2 stuks die je gemakkelijk met een zuignap in je auto installeert. Mocht je meer voelen voor een zonnescherm dat je kunt uitschuiven als je je auto in de zon parkeert, dan ben je voor ongeveer 40 euro klaar. Zo’n zonnescherm voor de binnenkant van de auto kun je ook nog eens op maat laten knippen, zodat deze in iedere auto past. Er zijn dus verschillende modellen, afhankelijk van wat je precies zoekt. Op die manier kun je een warme auto voorkomen.

Zonnescherm installeren

Het installeren van een zonnescherm in je auto is niet erg ingewikkeld. De goedkoopste zonneschermen hebben een zuignap. Even natmaken en aan de autoruit vastplakken is dan voldoende. Je hebt er dus geen gereedschap voor nodig. Dat geldt wel voor de zonneschermen die uitschuifbaar zijn. Deze bevestig je langs de zijkanten van het raam. Overigens kost het niet veel tijd om je auto beter te beschermen tegen de zon. Over het algemeen ben je binnen 15 minuten al klaar. Bovendien kun je sommige zonneschermen precies op maat laten maken, zodat de zon geen kans meer maakt om je passagiers te verblinden.

Mocht je eens iets anders willen proberen, dan kun je ook kiezen voor een speciale folie die je op het raam laat plakken. Deze heeft de vereiste doorlaatbaarheid, zodat je voldoet aan alle eisen. Je raam mag immers niet te donker zijn, omdat je dan geen goed zicht op de weg hebt.