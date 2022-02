Zorg dat de accu van je auto tijdig vervangen wordt

De kwaliteit van de huidige accu in de auto bepaalt hoe lang deze mee zal gaan. Gemiddeld gaan accu’s in auto’s zo’n zeven jaar mee. Het maakt dat de kans relatief groot is, dat de accu vervangen moet worden in de tijd dat jij de auto in je bezit hebt. Overigens speelt niet alleen de kwaliteit van de accu een rol. Ook de mate van gebruik bepaalt hoe lang de accu mee zal gaan, voordat deze vervangen moet worden.



Tip: met een online kentekenchecker voor een auto accu zie je precies welke accu je moet bestellen, om de versleten variant in de auto te kunnen vervangen. Het gebruik van zo’n tool voorkomt dat je per ongeluk het verkeerde model accu bestelt.

Noodzaak van een goed functionerende accu

De accu in de auto wordt onder meer gebruikt bij het starten hiervan. Op het moment dat de motor gestart is, wordt ook de dynamo geactiveerd. Deze dynamo voorkomt dat de accu volledig leeg raakt, door de accu tijdens het rijden op te laden. Overigens wil dit niet zeggen dat de accu uitsluitend gebruikt wordt voor het starten van de auto. Onderweg zal de accu verschillende onderdelen van de auto van energie voorzien. Denk bijvoorbeeld aan de autolampen, de radio en de ruitenwissers. Het toont hoe belangrijk het is dat de accu naar behoren functioneert.

Lange stukken rijden goed voor de accu

Vaak wordt gedacht dat des te intensiever de accu gebruikt wordt, des te sneller deze ook vervangen moet worden. Vergelijk het bijvoorbeeld met de banden van de auto. Het ligt echter anders! Een accu wordt relatief zwaar belast, als je steeds korte stukken met de auto zou rijden. Verstandiger is het om die reden om regelmatig een wat langer eind te rijden. Het heeft een positieve invloed op de levensduur van de accu.

Online een nieuwe accu bestellen

Moet de accu in je auto vervangen worden? Je kunt heel eenvoudig online een nieuwe accu bestellen. Er zijn verschillende websites die losse accu’s verkopen voor een groot aantal modellen voertuigen. Zoals reeds genoemd werd, is het gebruik van een kentekenchecker hierbij aan te raden. Op internet vind je verschillende video’s waarin wordt toegelicht hoe het vervangen van een accu werkt.