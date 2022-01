Tweedehands auto kopen? Dit zijn de populairste merken

1. Volkswagen

Mede omdat Volkswagen al jaren de verkoopranglijsten aanvoert, is er ook genoeg keuze op de tweedehands markt. Een tweedehands Volkswagen kopen hoeft dan ook geen grote uitdaging te zijn. Kies je voor iets kleins als een Up, Fox of Polo, of ga je liever voor iets waar het hele gezin in past, zoals een Passat, Tiguan of Touran?

2. Ford

Ook Ford levert een auto in vrijwel elk gewenst formaat. Van een leuke kleine Fiesta tot een gigantische Galaxy, er is voor ieder wat wils. Wat alle Fords gemeen hebben is het uitstekende rijgedrag. Zelfs de grootste modellen gaan verrassend kwiek de bocht om. Bij geen van de Fords is dit ten koste gegaan van de bruikbaarheid of het comfort. Dat staat nog steeds op hoog niveau. Zie je een tweedehands Ford auto te koop staan? Sla je slag, het aanbod bestaat uit enkel kwaliteit

3. Opel

Nog zo’n verkooptopper in Nederland. Voordat Volkswagen de verkoopranglijsten in Nederland aanvoerde was Opel de onbetwiste nummer één. En nog steeds is het Duitse merk steevast te vinden in de bovenste regionen van het lijstje. Daar pluk je op de tweedehands markt de vruchten van. Wil je een leuke Opel kopen en tweedehands? Kijk eens naar een leuke Corsa, Astra of Mokka.

4. Mercedes

Mag het allemaal een beetje luxer? Dan zit je met een Mercedes letterlijk en figuurlijk altijd goed. Een Mercedes is altijd comfortabel, goed afgewerkt en voorzien van leuke extra’s. Ook een tweedehands Mercedes biedt al deze kwaliteiten, maar dan voor een fractie van de oorspronkelijke prijs. En omdat er een hele reeks Mercedes Benz occasions te koop staat, heb je keuze genoeg.

5. Peugeot

“Je voelt je lekkerder in een Peugeot.” Jarenlang was dat de slogan van het bekende Franse merk, en terecht. Peugeot biedt altijd goede kwaliteit voor een prima prijsje. Daarnaast is het merk in vrijwel ieder segment te vinden, van groot tot klein. Wil je een Peugeot tweedehands auto kopen? Dan heb je het makkelijk. Het aanbod aan auto’s waarin je je lekkerder voelt is altijd groot en betrouwbaar.

6. Skoda

Niemand zal ooit beweren dat Skoda slechte auto’s bouwt. Net als zustermerk Volkswagen ontwikkelt Skoda enkel maar degelijke, goede modellen. En dat altijd voor een scherpe prijs. Wil jij de beste tweedehands Skoda kopen? Dan kom je voor een flinke uitdaging te staan. Ze zijn namelijk allemaal goed!

7. BMW

Autoliefhebbers staan in de rij voor een BMW. Als geen ander weet het Zuid-Duitse merk hoe je een strak sturende auto in elkaar schroeft. In een BMW is iedere kilometer een pleziertje. Ook als occasion kun je blijven genieten van deze Duitse pretmachines. Als je goed let op de staat waarin de auto verkeert, dan kun je eenvoudig een mooie tweedehands BMW auto kopen.

8. Kia

We zeiden het al, Kia wist nét niet de meeste auto’s op kenteken te zetten in 2021. Best gek eigenlijk, want het recept van Kia is ijzersterk. De Koreanen bouwen steevast oerdegelijke auto’s die er ook nog eens smakelijk uitzien én goed zijn geprijsd. Kia heeft zo veel vertrouwen in zijn auto’s dat het zeven jaar garantie biedt. Mensen die een goedkope tweedehands Kia kopen, kunnen vaak nog steeds gebruik maken van deze fabrieksgarantie.

9. Toyota

Wil jij graag zuinig rijden? Bedenk dan dat Toyota al tijden voorop loopt als het aankomt op hybride techniek. De Toyota Prius is al bijna 25-jaar dé pioneer op dit vlak, maar ook andere modellen als de Auris en C-HR zijn te koop met elektro-ondersteuning. Maar ook de andere modellen garanderen oerdegelijke bouwkwaliteit voor een scherpe prijs. Ga je een Toyota tweedehands auto kopen 2022, dan kun je dus gegarandeerd nog jaren met plezier rondrijden.

10. Seat

Seat is het sportievere zusje van Volkswagen, en dat zie je. Van Ibiza tot Leon, stuk voor stuk zien Seats er nét wat scherper uit dan hun Duitse evenknieën. En zo rijden ze vaak ook. Wil je al dit moois voor een scherpe prijs, zoek dan eens een gebruikte. Dankzij de bekende kwaliteit van Volkswagen weet je zeker dat je nog jarenlang kunt genieten van dit onderscheidende stukje Spaanse temperament. En gezien het aanbod ruim is, kun je eenvoudig de mooiste en beste tweedehands Seat auto kopen.