Scooter populairder door corona

Bijna 9% meer scooters verkocht

Uit cijfers van de RAI Vereniging blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar 8,7 procent meer nieuwe scooters zijn verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het totaal aantal verkochte nieuwe scooters kwam hiermee uit op 39.455 stuks. Verkopen van tweedehands scooters zijn in deze cijfers niet meegenomen, waardoor het totaal aantal scooters dat in deze periode van eigenaar is gewisseld, nog vele malen hoger zal liggen. Opvallend is dat er vooral meer elektrische scooters verkocht zijn. Inmiddels is ruim een derde van alle nieuw verkochte scooters elektrisch aangedreven. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle nieuw verkochte snorscooters (max. 25 kilometer per uur) in 2025 elektrisch aangedreven moeten zijn en in 2030 moet dit ook voor bromscooters (max. 45 kilometer per uur) gaan gelden.

2% van Nederland heeft interesse in licht elektrisch voertuig (LEV)

Uit een onderzoek van Multiscope onder Nederlanders van 18 jaar en ouder, blijkt dat 3 procent van Nederlanders op dit moment al over een licht elektrisch voertuig beschikt. Het gaat hierbij om vervoersmiddelen als elektrische steps, hoverboards en e-scooters. Het aandeel elektrische scooters bestaat uit ongeveer 26 procent van het totaal aan LEV’s. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat ruim 2 procent van de respondenten interesse heeft om dit jaar nog een LEV aan te schaffen. Dit betekent dat er in de komende maanden nog flink meer elektrische scooters bij gaan komen op de Nederlandse wegen.

Voordelen van elektrische scooters

Nederland raakt steeds meer vertrouwd met elektrisch aangedreven voertuigen. Nu er naast de Tesla een stuk meer keuze is op het gebied van elektrische auto’s, neemt ook de keuze op het gebied van elektrische fietsen en elektrisch aangedreven scooters verder toe. Fabrikanten als NIU, IVA en AGM zijn hierop ingesprongen en hebben inmiddels een groot aantal verschillende modellen in hun assortiment. De e-scooters hebben verschillende voordelen. Zo zijn ze stil en stoten ze geen uitlaatgassen uit. Dankzij de elektromotor hebben deze scooters minder onderhoud nodig dan hun broertjes en zusjes met een benzinemotor en ook de brandstof is tot slot een stuk goedkoper.