De veranderende automarkt

Private lease in opkomst

Een auto verkopen en een nieuwe auto rijden, maar geen geld om een nieuwe auto te kopen? Steeds meer mensen kiezen juist daarom voor private lease. Je rijdt hiermee immers een nieuwe auto zonder daar direct het volledige aankoopbedrag voor te hoeven neertellen. Daarnaast zijn er geen zorgen meer over de kosten van het onderhoud van de auto. Zeker nu het leasen van auto's niet langer meer is voorbehouden voor zakelijke rijders, is private lease steeds meer in opkomst.

Duurzaamheid en elektrisch rijden

Het is geen geheim dat er iets moet veranderen op het gebied van het klimaat. Dat betekent dat er wereldwijd veel aandacht wordt besteed aan autorijden en op welke manier dat kan met een lagere belasting voor het milieu. Zo is in Nederland de maximumsnelheid op de snelweg natuurlijk verlaagd naar 100 km/u tussen 6.00 uur en 19.00 uur. Ook wordt het elektrisch rijden al een flink aantal jaren gestimuleerd. De verschuiving van rijden op fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden is nog altijd gaande. Een hogere actieradius en meer laadpalen zijn nu en in de toekomst belangrijker dan ooit.

Car sharing

Naast elektrisch rijden zijn er zeker ook andere mogelijkheden om het stijgende probleem rondom uitlaatgassen en het overschot aan auto's op te lossen. Zo wordt car sharing steeds populairder. Bij car sharing kun je via diverse platforms een auto delen. De populaire vorm van auto delen via partijen als SnappCar biedt vele voordelen. Hierbij heb je te maken met partijen die hun auto beschikbaar stellen en partijen die een auto tijdelijk willen gebruiken.

Voor mensen die geen geld hebben om een auto te kopen dan wel te onderhouden, en voor mensen die maar zelden een auto nodig hebben is dit een uitstekend systeem. Mensen die wel een auto moeten, kunnen en/of willen kopen, maar deze niet iedere dag nodig hebben, hebben ook baat bij het auto delen systeem. Gebruikers en aanbieders vinden elkaar op platforms die met een site als Marktplaats te vergelijken zijn.



Mensen die hun auto voor car sharing aanbieden geven aan wat ze aanbieden qua auto, hoeveel kilometers je vrij per dag kan rijden en welk tarief per km geldt wanneer je er boven komt. Ook wordt er aangegeven of er regels gelden, bijvoorbeeld geen kinderen, geen huisdieren en niet roken. Heb je een auto gevonden, dan wacht je op goedkeuring van de aanbieder en kun je vervolgens een afspraak maken over het halen van de sleutels. Op deze manier kun je ook je auto aanbieden voor auto delen.

IoT en auto's

Internet of Things, IoT, houdt simpelweg in dat diverse apparaten in ons dagelijkse leven met elkaar verbonden zijn en op die manier gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door het uitrollen van het veel besproken 5G wordt het uitbreiden van IoT nog makkelijker. De huidige generatie connected cars delen gegevens over rijgedrag, brandstofverbruik, mogelijk onderhoud en bellen automatisch hulpdiensten wanneer er een ongeluk met de auto plaatsvindt. De toekomst van auto's in combinatie met Internet of Things is dat auto's zelfrijdend zijn en daarmee hun eigen route kiezen wanneer je een eindbestemming in toetst. Momenteel kunnen auto's al heel goed anticiperen op de verkeerssituatie en een alternatieve route aanbieden bij drukte op de weg.