Een private lease-contract van iemand anders overnemen, is soms veel voordeliger

Keurmerk Private Lease rekent ons voor dat je voor een stadsauto met een maandtermijn van 200 euro en met nog 12 maanden te gaan, een opzeggingsvergoeding van 1200 euro moet betalen (de helft van 12 x 200 euro). Hier zit geen bovengrens aan. Zo kan het gebeuren dat het 23.184 euro kost om van een Tesla Model 3 af te komen (1288 euro per maand, 36 maanden te gaan). Wat een geld!

Geen wonder dat er websites opduiken als privateleaseovernemen.nl. Veel leasemaatschappijen laten je het contract desgewenst overdragen aan een ander. De bijbehorende administratiekosten liggen tussen de 150 en 300 euro. Daar is overheen te komen.

Profiteren van een aanbieding die je bent misgelopen

Op de website worden ongeveer 200 auto's aangeboden. Het maandbedrag staat er duidelijk bij, net als de resterende looptijd en het aantal kilometers per jaar. Mijn eerste ingeving is dat je op deze manier alsnog kunt profiteren van een aanbieding die je eerder bent misgelopen. Zoals toen de elektrische stadsauto's van Seat en Skoda in de private lease gingen voor 199 euro per maand. Ik heb ze allebei ter overname voorbij zien komen.

Nog een voordeel van een lopend contract overnemen, is dat een deel van de looptijd erop zit. Bij een nieuw contract betaal je extra om de standaard 60 of 48 maanden terug te brengen tot 36 of 24 maanden. Aangezien een contract overnemen toch een beetje een gedoe is, biedt de aanbieder vaak een bonus aan. We hebben bedragen gezien van 3000 euro. Maar ook van 50 euro.

Wat voor wonderlijke contracten mensen afsluiten

De belangrijkste reden waarom ik op de website kijk, is om te zien wat voor wonderlijke contracten mensen afsluiten. Als je voor 410 euro per maand een Ford Focus kunt private leasen, begrijp ik niet dat je de helft meer betaalt voor een even grote Toyota Corolla (615 euro). Zo moet ik er ook niet aan denken om elke maand bijna 800 euro af te tikken voor een Audi A3 Sportback.

Je kunt goedkoper uit zijn als je een nieuw contract afsluit. Elke maand 500 euro overmaken voor een simpele Toyota Yaris, is ook even schrikken. En dan betreft het ook nog het oude model. Daar had ik nooit bij stilgestaan: als je een auto voor langere tijd leaset, komt er tussentijds vast een nieuwe versie op de markt. Dan is jouw private lease-bak in een keer 50 procent minder leuk.