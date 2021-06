WINACTIE – Win shoptegoed bij BestSecret! Kies uit meer dan 3000 kledingmerken

Wat is BestSecret? Laten we eerst eens met die vraag beginnen, want het zou best kunnen dat je nog niet van de online shopping community hebt gehoord. Bij BestSecret kun je kiezen uit meer dan 3000 designmerken, zoals Aston Martin Racing, Calvin Klein, Nike, Porsche Design, Puma, Scotch & Soda en Tommy Hilfiger, waarop je tot wel 80 procent kunt besparen. Het addertje onder het gras? Dat je niet zomaar lid kunt worden van BestSecret. Je moet ervoor worden uitgenodigd.

Je bent uitgenodigd voor BestSecret

Dus zit je te azen op deze gebreide polo van Aston Martin Racing, dit horloge van BMW, of deze leren tas van Porsche Design? Dan zit er maar één ding op: klikken op bestsecret.nl/autowereld. Want je bent bij dezen uitgenodigd.

Win 50 euro shoptegoed bij BestSecret

Autoreview.nl mag tijdelijk een beperkt aantal invitaties weggeven. Iedereen die zich via bovenstaande link aanmeldt voor BestSecret, maakt bovendien kans op 50 euro shoptegoed. Wat moet je daarvoor doen? Je inschrijven én onderstaand formulier invullen. We hebben alleen je naam en e-mailadres nodig.

Gratis retourneren en punten verdienen

Via BestSecret heb je altijd en overal toegang tot de nieuwste merkcollecties (en zelfs tot voorgaande collecties). Ben je toch niet helemaal tevreden? Dan kun je je aankopen natuurlijk gewoon gratis terugsturen.

En het mooie is: als je de BestSecret-app downloadt, je inschrijft voor de nieuwsbrief, of vrienden uitnodigt voor BestSecret, dan verdien je punten. ‘Gotta catch ‘em all’, zoals de bekende Pokemon-slogan luidt. Want als je dat doet, kun je je status upgraden van standaard Silver naar Gold en zelfs Diamond. Op die manier profiteer je van langere reserveringstijden, langere retourperiodes, gratis verzending en kun je zelfs commissie verdienen op aankopen van vrienden. Dus schrijf je nu in voor BestSecret!