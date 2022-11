Wordt dit de auto die de Volvo XC40 van zijn troon stoot?

In het segment van de compacte premium suv's is de Volvo XC40 heer en meester in Nederland. Dat dankt hij onder meer aan de populariteit van de elektrische versie, de Volvo XC40 Electric. Ietsje compacter, maar net zo premium, wordt deze nieuwe Mini Aceman.



Afgelopen zomer lieten we je kennismaken met de Mini Concept Aceman, een behoorlijk realistisch ogend, elektrisch studiemodel. Maar onlangs betrapten onze spionagefotografen een nog nauwelijks gecamoufleerde versie van de auto aan. Dat duidt erop dat we de Mini Aceman waarschijnlijk al eind 2023, begin 2024 in de showroom mogen begroeten. De Aceman wordt niet Mini's eerste elektrische auto. Er is immers al een Mini Electric. Maar met een actieradius van iets meer dan 200 kilometer, slaat dat model geen deuk ik een pakje boter. De Mini Aceman moet daar verandering in brengen.

Wat zijn de concurrenten van de Mini Aceman?



Onder de volledig elektrische compacte suv's van premiummerken, had de Volvo XC40 Electric lang het rijk alleen. Oké, de DS 3 E-Tense is er al even, maar dat merk heeft hier nog geen vaste voet aan de grond. Van recentere datum zijn de Mercedes EQA en de kersverse BMW iX1. Alleen zijn die twee weer een stukje langer dan de Volvo XC40 Electric (lengte 4,42 m). En, ook niet onbelangrijk, ze zijn allebei ook bijna 10.000 euro duurder. Kortom, er is nog een lucratief gat in de markt waar Mini met de Aceman in kan springen.

Actieradius elektrische Mini Aceman



Volgens onze bronnen is de Mini Aceman 4,05 meter lang en 1,59 meter hoog. Dat betekent dat-ie ongeveer 25 cm korter wordt dan de Mini Countryman, maar ook ietsje hoger. De instapversie van de Minia Aceman krijgt vermoedelijk hetzelfde kleine accupakket (40 kWh) als de Mini Electric. Daarnaast komt er zeker ook een versie met een batterij van 50 kWh, die een 224 pk sterke elektromotor aandrijft. En die wil je natuurlijk.



Op de hoogte blijven van de nieuwe Mini Aceman?



Aanmelden

Met onze gratis nieuwsbrief mis je niks!



Volgens de geruchten krijgt de Mini Aceman met 50 kWh een actieradius van ongeveer 400 kilometer. Daarmee komt hij in theorie aardig in de buurt van de Volvo XC40 Electric met 70 kWh (425 km). Daarnaast gooit de Mini Aceman typische Mini-charmes in de strijd. Dat betekent speelse ronde lijnen, een zeer herkenbaar interieur en een miljoenmiljard mogelijkheden om de auto geheel op de persoonlijke smaak af te stemmen. Maar eigenlijk zouden we graag willen dat de Mini Aceman ook leverbaar wordt met een accupakket dat groter is dan 50 kWh ... Wordt vervolgd!