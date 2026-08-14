Geen zwarte zaterdag, maar toch Franse chaos dit weekend — mijd deze plekken en tijden

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Nederlandse vakantiegangers die dit weekend door Frankrijk rijden, kunnen zich maar beter voorbereiden op een pittige rit. De Franse verkeersdienst Bison Futé trekt voor zaterdag 15 augustus aan de noodrem, ook al staat deze datum niet in het rijtje officiële zwarte zaterdagen van deze zomer.

Die zwarte zaterdagen waren dit jaar 18 en 25 juli en 1 augustus, en die liggen inmiddels alweer achter ons. Dit weekend is het feest van Maria-Hemelvaart, en dat zorgt voor een vervelend toeval: vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer vallen voor het eerst deze zomer op dezelfde dag. Volgens Bison Futé wordt dat drukker dan de gebruikelijke chassé-croisé, de jaarlijkse kruising van vertrekkende en terugkerende vakantiegangers eind juli en begin augustus.

Zwart in de Alpen, rood door heel Frankrijk

Vrijdag 14 augustus is het vanaf de middag al druk in retourrichting, vooral rond de Middellandse Zee. Zaterdag 15 augustus is de zwaarste dag: Bison Futé geeft code zwart voor vertrekkend verkeer in Auvergne-Rhône-Alpes en code rood in beide richtingen door het hele land. Zondag 16 augustus klaart het op, met alleen in het zuidoosten nog opstoppingen, en maandag 17 augustus is het opnieuw druk op het hele netwerk.

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Deze routes en tijden kun je beter mijden

De grootste kans op file zit op de A7 door de Rhônevallei, de A9 richting Spanje en de tunnel onder de Mont Blanc, met daarnaast drukte op onder meer de A8, A10, A11, A13, A40, A43, A46, A61, A71 en A75. Voor zaterdag adviseert Bison Futé heel vroeg in de ochtend te vertrekken of juist laat in de middag. Vrijdag kun je het beste voor 14.00 uur of na 19.00 uur op pad gaan, en voor maandag geldt hetzelfde advies voor de uren voor 11.00 uur en na 16.00 uur. Wie zondag rijdt, vermijdt de drukte door voor 10.00 uur of na 16.00 uur te vertrekken.

Voor wie kan schuiven met de reisdatum is zondag dus verreweg de beste keuze van het weekend. Voor wie dat niet kan, is de boodschap simpel: reken op zaterdag op meer geduld dan gebruikelijk, ook al staat die datum nergens als officiële zwarte zaterdag genoteerd.

Dag Niveau Beste vertrektijd Knelpunten Vrijdag 14-8 Rood, vanaf de middag Voor 14.00 of na 19.00 Middellandse Zee Zaterdag 15-8 Zwart in de Alpen, rood overal Heel vroeg of laat op de dag A7, A9, Mont Blanc-tunnel Zondag 16-8 Verbeterd, lokale drukte Voor 10.00 of na 16.00 Zuidoost-Frankrijk Maandag 17-8 Weer druk, hele netwerk Voor 11.00 of na 16.00 Hele snelwegennet

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