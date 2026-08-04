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Veel mensen kennen mij als Saab- en Volvo-liefhebber. Als ik vertel wat mijn eerste auto was, vallen ze haast van hun stoel. En wanneer ik eraan toevoeg dat we met ‘dat koekblik’ naar Scandinavië zijn ‘geknald’ wordt die verbazing niet minder …

RRROOOOOOHRRRR! Horen en zien vergaan ons wanneer we na de eerste tankpauze weer invoegen op de autobahn. Dat wordt een angstzweterig avontuur. Helemaal omdat de auto eigenlijk nóg trager aanvoelt dan normaal.

Van 0 naar 100 in 21 seconden

Vanwege de complete kampeeruitrusting achterin halen we de officiële ‘sprinttijd’ naar de 100 km/h waarschijnlijk niet. Of komt het door de korte invoegstrook, dat die 21 seconden minuten lijken te duren? Met samengeknepen billen, kunnen we onze witte Daihatsu Cuore ternauwernood tussen twee angstwekkend hoge vrachtwagens prakken.

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Pffft. We kijken elkaar aan alsof we net aan een vliegramp zijn ontsnapt. Zó, dat hebben we overleefd! De volgende keer gaan we wel in Denemarken tanken, ook al is de benzine daar veel duurder.

De vakantie is nog maar nauwelijks begonnen, maar we vragen ons nu al af of deze trip wel zo’n goed idee is. Terwijl we vier maanden geleden nog zo trots waren geweest op onze eerste eigen auto ...

Zuinig en goedkoop

Het is 1986 en voor onze gedroomde kampeervakantie naar Scandinavië zijn we op zoek naar een auto. Mijn vriendin heeft net haar eerste baan en ikzelf studeer nog. Het geld klotst dus niet tegen de plinten op. Onze eerste vierwieler moet dus vooral lekker goedkoop zijn. Oftewel, hij mag niks kosten, niks wegen en nog minder verbruiken.

“Iets oudere auto's zijn in 1986 nog enorme roestbakken”

Tegelijkertijd willen we graag iets betrouwbaars. Aanvankelijk kijken we naar oudere auto’s, maar dat zijn in die tijd nog enorme roestbakken. Zelfs een bij een vijf jaar oude Fiat Panda hoor je het plaatwerk al zachtjes knisperen. Het moet dus iets nieuwers worden.

3 hele maanden garantie

Wanneer de Fiat-dealer in de Groninger Gezinsbode een anderhalf jaar oude Daihatsu Cuore L60 te koop aanbiedt - mét drie hele maanden Bovag-garantie en 6 maanden uitgestelde betaling - zijn we er als de kippen bij.



De vraagprijs is 8750 gulden, uiteindelijk mogen we de auto voor 8250 gulden (ca. 3740 euro) meenemen, zo'n drie mille onder de nieuwwprijs. Een deel voldoen we met mijn net verzilverde Zilvervlootspaarrekening, de rest gaat op het renteloze krediet van de Fiat-dealer.

Superdeluxe, maar geen vijfbak

Onze Cuore is een ‘superdeluxe’ SDL-uitvoering, met schijfremmen in plaats van trommels op de voorwielen, ‘sportieve open’ 12-inch velgen, uitstelbare achterste zijruiten, volledig stoffen bekleding een in twee delen neerklapbare achterbank en rubber stootstrips op de flanken.

Daarentegen heeft-ie géén vijfbak, géén wisser op de achterruit en géén rechter buitenspiegel. Van zaken als airconditioning konden we destijds alleen maar dromen, van airbags had nog niemand gehoord en navigeren deden we met papieren wegenkaarten.

Vlak voor de vakantie incasseren we nog een forse tegenvaller. Vlak na het verlopen van de garantietermijn gaat de radiateur lek. Hoezo, betrouwbare Japanner? Gelukkig matst de Daihatsu-dealer ons met een ex-btw-bon, maar ook dan nog blijven Daihatsu-onderdelen verrassend duur. Na het aftikken van 300 keiharde guldens kan het avontuur beginnen.

“Een beetje e-bike heeft tegenwoordig meer trekkracht.”

3000 km met 30 pk

Vanuit Groningen richting Fredrikshavn in Denemarken, dan met de veerboot naar Göteborg en langs de Zweedse westkust naar Oslo. Vervolgens via Kristinehamn naar Stockholm en via Jönköping weer terug naar huis. Alles bij elkaar zo'n 3000 kilometer. Met een autootje van 568 kilo en een vermogen van 30 pk. Het koppel van 45 Nm is helemaal een lachertje; een beetje e-bike heeft tegenwoordig meer trekkracht.

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Angst en beven

Dat de topsnelheid een bloedstollende 115 km/h bedraagt, wekt dus geen verbazing. Trucks inhalen is een hachelijke onderneming. Voordat je het Japanse knorrepotje van 80 naar 100 km/h hebt opgejaagd, zitten er in Duitsland alweer tig aanstormende, agressief claxonnerende BMW’s in je spiegel.

In Denemarken, waar auto’s in de eighties nóg duurder zijn dan in Nederland, gaat het er gelukkig relaxter aan toe. Sterker nog, hier oogsten we af en toe zelfs complimenten voor onze auto. Maar die komen dan wel van mede-armoedzaaiers die nog in een goedkope Oost-Duitse Wartburg of in een Sovjet-Lada rijden.

Ruimtemonstertje

Als je de 3,20 m lange en 1,36 m lage Cuore naast onze tent ziet staan, lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat ons kampeeronderkomen en alles wat daarbij hoort, erin past. Wanneer we ons rondtrekkende vakantiebestaan elders willen voortzetten, gaan mede-campinggasten er dan ook goed voor zitten om ons aan het werk te zien. Biertje met popcorn erbij en lachen maar.

Maar dat valt tegen, want klein als-ie is, slikt onze kei-car door z’n hoekige koetswerk ongelooflijk veel spullen. Wanneer alles ingepakt en met een matchend plaid is afgedekt, druipt het op leedvermaak beluste publiek teleurgesteld af.

'Is zo'n kleine auto niet gevaarlijk?'

In Zweden, waar de Volvo’s 240 in die tijd als warme Kadettjes over de toonbank vliegen, kijken velen ons bezorgd na in onze zakjapanner met grasmaaiermotor. Sommigen vragen zelfs of we het niet gevaarlijk vinden om in zo’n koekblik te rijden. Uiteraard wuiven we die vraag stoer en nonchalant weg. Daarbij dirigeren we de angstige autobahnmomenten maar even naar een verre uithoek van ons geheugen.

In het rustige Scandinavië tokkelen we kalmpjes voort op wegen waar de maximumsnelheid vaak maar 80 of 90 km/h bedraagt. Wanneer we echter in de eerste of tweede versnelling steile hellingen bedwingen, houden we angstvallig de temperatuurmeter in de gaten. Blijft deze radiateur wel heel?

Missie geslaagd!

Maar de Cuore geeft geen krimp. Hij verbruikt over ruim 3000 vakantiekilometers geen drup olie en met elke liter benzine komen we gemiddeld ruim 16 kilometer ver. Missie geslaagd! Toch hebben we na anderhalf jaar een nieuwere Cuore 850 TX gekocht. Met één cilinder extra en bijna anderhalf keer zoveel vermogen: 43,5 pk om precies te zijn. Ook daarmee zijn we probleemloos op en neer naar Zweden en Noorwegen gereden - met vier volwassenen!

Foto's: persoonlijk archief en Visit Sweden.

