Deze vignet-valstrik kost je in dit populaire vakantieland zomaar 300 euro

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Je koopt netjes een weekvignet voor de snelweg in dit geliefde vakantieland. Toch valt er bij thuiskomst een boete van 300 euro op de mat. De oorzaak is een geniepig detail dat veel mensen over het hoofd zien.

Het gebeurt heel wat mensen die door Slovenië rijden. Dat land doorkruis je niet alleen op de doorgangsroute naar de Kroatische kust, Slovenië is zelf inmiddels ook een populair vakantieland.

Wie in Slovenië de snelweg op wil, heeft een digitaal vignet nodig. De fysieke sticker bestaat sinds 2022 niet meer. Tegenwoordig koop je een e-vinjeta dat aan je kenteken wordt gekoppeld. Camera's boven de weg controleren of er aan jouw kenteken inderdaad zo'n snelwegvignet hangt. Rijd je zonder geldig vignet, dan is de boete 300 euro. Ook buitenlandse auto's ontkomen er niet aan, want de camera's draaien dag en nacht.

Week is geen week

De valstrik zit in de looptijd. Het kortst lopende vignet geldt zeven dagen. Maar let op, dat zijn geen kalenderdagen. Het telt 168 uur vanaf het moment dat het ingaat. Vertrek je op zaterdag en rijd je de zaterdag daarna terug, dan is je vignet op dat laatste stuk door Slovenië net verlopen. De camera's zien dat meteen. Zo loop je een boete op die eenvoudig te voorkomen was geweest.

Zo voorkom je het

Gelukkig is het simpel te ondervangen. Duurt je reis langer dan een week, bijvoorbeeld van zaterdag tot zaterdag? Kies dan een maandvignet van rond de 32 euro in plaats van het weekvignet van rond de 16 euro. Let ook op een typefout in je kenteken, want één verkeerd teken maakt het vignet ongeldig en levert dezelfde boete op. Betaal je een boete binnen acht dagen, dan wordt die gehalveerd tot 150 euro.