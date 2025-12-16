Onderzoek: als een auto deze functie niet heeft, koopt geen hond 'm

Nieuws

Smartphonekoppeling via CarPlay of Android Auto is voor veel automobilisten geen luxe meer, maar een harde eis bij de aanschaf van een auto.

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat 55 procent van de CarPlay-gebruikers het ontbreken van de functie in een auto ziet als een absolute dealbreaker. Ook Android Auto wordt voor veel mensen als onmisbaar beschouwd: 36 procent van de gebruikers zegt een auto zonder deze koppeling niet te willen.

Weinig vertrouwen in eigen systemen

Het gaat de ondervraagden daarbij niet zozeer om trouw aan Apple of Google, maar vooral om het gebrek aan vertrouwen in de eigen systemen van autofabrikanten. Slechts 31 procent van de ondervraagden denkt dat autofabrikanten een infotainmentsysteem kunnen bouwen dat net zo goed is als dat van Apple of Google. De meerderheid betwijfelt dat of gelooft daar simpelweg niet in.

Rijervaring valt of staat met je telefoon

Bijna de helft van de automobilisten wil nog wel afwachten hoe een merkgebonden systeem bevalt, maar één op de vijf zegt direct van merk te wisselen als CarPlay of Android Auto verdwijnt. Vooral CarPlay-gebruikers zijn uitgesproken: 28 procent zou daadwerkelijk overstappen.

Audi-rijders het meest uitgesproken

Opvallend is dat vooral Audi-rijders sterk gehecht zijn aan smartphonekoppeling. Maar liefst 71 procent zegt het merk te verlaten zonder CarPlay of Android Auto. BMW volgt met 63 procent, daarna komen Mazda, Lexus en Buick. Tesla-rijders maken zich hier helemaal niet druk om. Logisch omdat Tesla's hun geheel eigen multimediasysteem hebben.

GM riskeert een leegloop

Voor het Amerikaanse General Motors is dit slecht nieuws. Het concern kondigde eerder aan CarPlay en Android Auto te gaan verwijderen uit toekomstige modellen (zie bericht hieronder). Volgens het onderzoek wil 35 procent van de GM-rijders daarom overstappen naar een ander merk, terwijl nog eens 25 procent twijfelt. Met zulke cijfers is het duidelijk: wie tegenwoordig geen CarPlay of Android Auto aanbiedt, kan zomaar meer dan de helft van zijn klanten verliezen.