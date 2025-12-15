VinFast biedt frisse keuze op de Europese EV-markt met betaalbare B-segment SUV

PARTNERBIJDRAGE

De Vietnamese fabrikant van volledig elektrische voertuigen, VinFast, wil met zijn B-segment SUV, de VF 6, inspelen op een gat in de Europese markt voor elektrische auto's. Deze stap komt op een moment dat autofabrikanten hun EV-inspanningen vooral hebben gericht op de lucratievere C- en D-segmenten.

Het B-segment, waar onder meer kleine en compacte auto’s onder vallen, is het op één na grootste autosegment in Europa en was in 2022 goed voor 27% van alle verkochte voertuigen. Toch blijft het EV-aanbod in dit segment schaars. Uit een recent Frans onderzoek blijkt dat er minder dan 20 elektrische B-segmentmodellen beschikbaar zijn, tegenover 40 in het C-segment en 25 in het D-segment.

Volgens een rapport van Boston Consulting Group hangt de democratisering van elektrische voertuigen af van het vermogen van fabrikanten om een betaalbare B-segment EV voor de Europese markt te bouwen. De hogere kosten van de huidige EV-technologie hebben ertoe geleid dat fabrikanten prioriteit geven aan grotere, winstgevendere modellen.

VinFast, dat genoteerd staat aan de Nasdaq, positioneert zich als een uitdager op de markt door scherp geprijsde EV’s aan te bieden. De VF 6 is het tweede model dat het bedrijf in Europa lanceert, na de VF 8 SUV. VinFast streeft ernaar Europese consumenten premium producten, transparante prijzen en uitstekende after-sales-service te bieden.

Vinfast VF6 prijs

Naast zijn betaalbare prijs van € 36.020,- is het opvallende design van de VF 6 een belangrijk verkooppunt. Het ontwerp is het resultaat van duizenden uren werk door de ingenieurs van Torino Design en kenmerkt zich door een modern en dynamisch uiterlijk. De aflopende daklijn en scherpe LED-koplampen versterken het sportieve en stijlvolle karakter van de SUV.

Het interieur van de VF 6 volgt een moderne vormentaal en legt de focus op ergonomie in het hele interieur. Om de cabine te verfijnen is de traditionele mechanische versnellingspook vervangen door een slanke elektronische versnellingsselector. Daarnaast zorgt het vlakke en naar voren gerichte dashboardontwerp voor een ruimtelijk gevoel in het interieur.

De VF 6 onderscheidt zich in zijn segment met een multi-link achterwielophanging. Deze geavanceerde ophanging zorgt voor een soepele en comfortabele rit, zelfs op oneffen wegen, en verbetert tegelijkertijd de wendbaarheid en het rijgedrag. VinFast wil hiermee een compacte SUV leveren die zowel flexibiliteit als verfijnd rijcomfort biedt.

Voor liefhebbers van autorijden biedt de VF 6 een unieke en hoogwaardige keuze in dit segment. De auto wordt aangedreven door een elektromotor van 150 kW met 310 Nm koppel (Plus-uitvoering), wat zorgt voor indrukwekkende prestaties. In combinatie met geavanceerde aerodynamica levert het voertuig soepel en efficiënt rijgedrag onder uiteenlopende omstandigheden.

Het directe koppel van de VF 6 overtreft dat van traditionele benzineauto’s aanzienlijk, wat zorgt voor meer rijplezier en extra veiligheid in diverse situaties.

Met zijn hoogwaardige design, premium features en innovatieve technologie zet de VinFast VF 6 een nieuwe maatstaf in de B-segment SUV-markt. Dit model beïnvloedt niet alleen de voorkeuren van consumenten, maar verstevigt ook VinFast’s positie als pionier binnen de EV-industrie. Door een aantrekkelijk aanbod te bieden voor Europese consumenten die willen overstappen op elektrische mobiliteit, laat de VF 6 de toewijding van VinFast zien om uitzonderlijke producten en diensten te leveren.