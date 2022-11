De Vinfast VF 8 Eco is in Nederland een nieuwe ster aan het elektrische firmament. Deze elektrische suv van het Vietnamese merk Vinfast opereert in hetzelfde segment als de Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4. Tegen duidelijk lagere prijzen, maar wel met minimaal 353 pk. Goeiemorgen, da's lekker! Helaas schuilt er wel een witlipbamboeaddertje onder het gras.

De Vinfast VF 8 Eco doet van opzij denken aan de Jaguar F-Pace, maar de voor- en achterkant dragen de typische signatuur van Vinfast, zo leren we tijdens de presentatie van de elektrische suv. In het midden prijkt een V, waarvan de lijnen doorlopen in de grille en de verlichting. Het geheel ziet er geslaagd uit, al is het niet echt onderscheidend. En dat terwijl Vinfast niemand minder dan meesterontwerper Pininfarina heeft ingehuurd om de auto te tekenen.

Elektrische suv maar begonnen als brandstofauto

De buitenmaten van de Vietnamese elektrische suv zien er veelbelovend uit voor de ruimtezoeker. In vrijwel alle richtingen is-ie iets groter dan de Skoda Enyaq iV, en de wielbasis is zelfs bijna 20 (!) centimeter langer. Zolang ze op de buitenste zitplaatsen blijven, hebben de achterpassagiers dan ook niets te klagen. Wie de middenpositie inneemt, vindt daarentegen een storende middentunnel tussen zijn voeten. Hiermee verraadt de Vinfast VF 8 dat hij oorspronkelijk een brandstofauto is.

Als de bliksem

Voor het minimalistische interieurontwerp en de bediening heeft Vinfast goed gekeken naar Tesla. Het scherm reageert bliksemsnel en de menustructuur werkt intuïtief. De buitenspiegels bedien je - net als bij de Tesla Model 3 en Tesla Model Y - door eerst op het scherm de spiegels te selecteren en dan met pijltjestoetsen op het stuur de juiste kijkhoek te kiezen. Het ouderwets dunne stuur zelf laat zich uitsluitend handmatig verstellen en de onderkant lijkt wat ongelijkmatig afgeplat. De afwerking met veel zacht kunstleer doet verzorgd aan.

Onzekerder dan een kameel met woestijnvrees

De Vinfast VF 8 Eco is uitgerust met stoelen die nogal vlak zijn en weinig zijdelingse steun geven. Zolang je rechtdoor rijdt, bieden ze echter een keurig, 'niks-aan-de-handcomfort'. In bochten is dat een ander verhaal, want dan gedraagt de elektrische suv zich onzekerder dan een kameel met woestijnvrees. Het gevolg is dat je alle kanten op glijdt. En zelfs op het vrijwel vlakke testtraject heeft de carrosserie een sterke neiging te gaan deinen. Er zijn vast mensen die dit zachte, Amerikaans aandoende karakter waarderen. Maar als Vinfast echt op de Europese markt wil doorbreken, moet het hier nog wat aandacht aan besteden.

Vinfast VF 8: vanaf 44.650 euro



De elektrische SUV van Vinfast kost in Nederland minimaal 44.650 euro. Voor zo'n grote, luxe suv met een accupakket van 82 kWh, een actieradius van 420 kilometer en een vermogen van dik 350 pk is dat beslist niet duur. En om twijfelaars over de streep te trekken, belooft de fabrikant een garantie van 10 (!) jaar, tot een maximum van 200.000 kilometer. Even ter vergelijking: de Kia EV6 met 325 pk kost 59.195 euro en voor een Volkswagen ID.4 GTX (299 pk) moet je 57.290 euro neertellen. De prijs van de Vietnamese elektrische suv lijkt dan ook bijna te mooi om waar te zijn …

Wij zeggen opnieuw: goeiemorgen!

Net als zijn Europese neef, is de Zuid-Oost Aziatische witlipbamboeadder giftig. Door dat beest wil je dus niet gebeten worden. Houd het gras op de Vinfast-prijslijst daarom goed in de gaten. Dan krijg je al snel in de smiezen dat je naast de eenmalige aanschafprijs, ook een stevig bedrag aan accuhuur moet ophoesten. Rijd je maximaal 500 kilometer per maand, dan kies je voor het batterijprogramma Flexible en moet je maandelijks 120 euro afdragen. Voor wie meer rijdt, heeft Vinfast het Fixed-abonnementsplan (150 euro per maand). Over vier jaar praten we dan over 5760 tot 7200 euro. Wij zeggen opnieuw: goeiemorgen!



Conclusie



Veel fabrikanten van een elektrische suv kampen met leveringsproblemen. Wellicht dat nieuwkomer Vinfast daarvan kan profiteren. De Vinfast VF 8 ziet er goed uit, is compleet uitgerust en biedt veel power. Wel moet de fabrikant nog wat vijl- en slijpwerk aan de wegligging verrichten. Zeker als je in plaats van de Eco-versie de 408 (!) pk sterke Plus kiest, is een strakker onderstel zeer gewenst. Verder vinden we het principe van de huuraccu niet zo'n goed idee. Niet voor niets is Renault hier van afgestapt.