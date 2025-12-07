Waar let je op bij een tweedehands Renault Wind

Nieuws

Het is altijd een groot plezier wanneer een autofabrikant een nieuw model onthult waarvan je diep in het hart al weet dat deze eigenlijk bij voorbaat ten dode is opgeschreven. Dit zijn namelijk de absolute smaakmakers van de autowereld. De Renault Wind is zonder meer zo’n soort auto. Zijn korte levensloop maakt hem niet minder goed. Sterker, het is een uitstekende keuze als je een kleine tweedehands cabriolet wilt kopen met veel karakter. Hier lees je alles wat je over de Renault Wind moet weten.

Wat is de Renault Wind precies?

De Renault Wind is een compacte cabriolet die in 2010 zijn debuut maakt. Het is een schattige en opvallend gelijnde tweezitter, gebaseerd op de Renault Twingo. Vandaar ook zijn snoezige afmetingen. De Wind is 3,83 meter lang en daarmee 23 cm groter dan de Twingo, al hebben beide auto’s dezelfde wielbasis van 2,37 meter.

De Wind is ontwikkeld door Renault Sport, de toenmalige sportieve tak van Renault die enkele jaren geleden werd opgenomen in Alpine. Dit verklaart ook de speelse aard van het beestje. De aantrekkelijke en markante roadster heeft scherpe en behendige rijeigenschappen en komt dankzij een combinatie aan vlotte motoren prima uit de voeten.

De meest gedenkwaardige eigenschap van de Renault Wind is natuurlijk zijn aparte, targa-achtige dak. De tweezitter heeft een bijzondere, semi-automatische kap die je misschien wel herkent van de Ferrari Superamerica uit 2005. Wat deze constructie zo opmerkelijk maakt is dat het dak 180 graden kan draaien.

Het dak is daardoor erg licht en in tien seconden te openen of sluiten. Nog een voordeel is dat de bagageruimte er minder door wordt beperkt. Het gevolg: de bagageruimte bedraagt liefst 360 liter. Daar kunnen sommige grotere cabrio’s niet eens aan tippen.

Motoren en techniek

Zoals gezegd is de Renault Wind een bedenksel van Renault Sport. Hij is gebaseerd op het chassis van de Twingo, maar omdat deze is afgesteld door de fanaten van R.S. is het rijgedrag een stuk beter dan de charmante stadsauto.

Ja, de elektrische stuurbekrachtiging geeft wat minder feedback dan je zou willen, maar zodra je daar aan gewend raakt is de Wind een plezierige wagen. Hij stuurt scherp en voorspelbaar, en heeft voldoende grip om de boel onder controle te houden.

Wat betreft motoren heb je weinig te klagen. Er zijn welgeteld twee opties en die zijn beide erg interessant. Het instapmodel wordt aangedreven door een 100 pk sterke turbobenzinemotor die flink wat koppel heeft. De sportieve keuze heeft een atmosferische 1.6 liter viercilinder benzinemotor met 133 pk.

Als die cijfers je bekend voorkomen is dat niet zonder reden: die krachtbron ligt tevens in de Twingo RS. Je zal geen snelheidsrecords breken met de Renault Wind, maar dankzij het beperkte gewicht en de lage zitpositie zorgt het voor een fijne rijbeleving.

Wat kost een tweedehands Renault Wind en waar moet je op letten?

De Renault Wind werd wegens teleurstellende verkoopcijfers al na enkele jaren uit productie gehaald. Dat het een zeldzame vertoning is, staat dus wel vast. In Nederland zijn er een kleine 250 stuks verkocht en daarvan staat vandaag de dag ongeveer 10% te koop als occasion.

Heb je interesse om een tweedehands Renault Wind te kopen, dan zijn er een aantal dingen die je moet weten. Laten we beginnen met de prijs, die rangeert van zo’n 4.000 tot 15.000 euro. De gebruikskosten zijn over het algemeen aan de lage kant en qua onderhoud sta je niet voor grote verrassingen, want de Wind is dankzij de Twingo-techniek een overwegend betrouwbare en betaalbare auto.

Houd er rekening mee dat de distributieriem eens in de 6 jaar (of om de 120.000 kilometer) vervangen moet worden. Check dus of dit recent is gedaan of dat het eraan zit te komen. De Renault Wind heeft een complete standaarduitrusting. Kies voor meer luxe een exemplaar van de uitvoering Exception, Collection of Gordini.