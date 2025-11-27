Zo kijk je de ontknoping in de F1 voor slechts 1,19 euro

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Dit weekend staat de Grand Prix van Qatar op de kalender. Max Verstappen is bezig aan een indrukwekkende inhaalrace, en die ontwikkelingen wil je natuurlijk live volgen. In Nederland ben je aangewezen op dure streamingdiensten (ruim 14 tot 15 euro per maand), terwijl de actie in andere landen gewoon gratis te zien is. Met een VPN krijg je toegang tot die buitenlandse streams. Bij VPN Nederland is het bovendien Black Friday: een abonnement kost nu tijdelijk slechts 1,19 euro per maand. Dat maakt het wel heel aantrekkelijk.

Zelden was de Formule 1 zo spannend. Waar Verstappen de afgelopen seizoenen met grote voorsprong richting de finish reed, moet hij nu juist in de achtervolging. Hij staat derde, met 24 punten achterstand. Een flinke uitdaging, maar zeker niet onmogelijk. De laatste twee races beloven dus vuurwerk — en dat wil je live meemaken. Dit weekend is het tijd voor de GP van Qatar, waar zowel een sprintrace als een volledige race wordt verreden. Absoluut het kijken waard.

In Nederland is dat echter een prijzige aangelegenheid. In landen als België en Luxemburg worden de races gewoon vrij uitgezonden. Probeer je vanuit Nederland die streams te openen, dan krijg je een blokkade te zien. Gelukkig is daar een eenvoudige oplossing voor — en die kost dus maar 1,19 euro per maand.

Hoe werkt dat precies?

Met VPN Nederland kijk je dit weekend voor 1,19 euro gewoon naar de Formule 1 in Qatar. De dienst biedt je voor dit bedrag een VPN-verbinding waarmee je toegang krijgt tot gratis F1-uitzendingen in andere Europese landen, zoals Oostenrijk, Luxemburg, België en Zwitserland. Een VPN (Virtual Private Network) verbergt je echte locatie en laat het lijken alsof je in een ander land bent. Zo kun je zonder blokkades toch de lokale livestreams openen.

Nederlands commentaar mis je dan wel, maar ook daar is een oplossing voor: via Grand Prix Radio luister je gratis naar de vertrouwde stemmen van Olav Mol en Jack Plooij.

En dan de prijs: dankzij de Black Friday-actie van VPN Nederland betaal je bij een jaarabonnement slechts 1,19 euro per maand. Dat is ruim 90 procent goedkoper dan Viaplay. Wil je dus voordelig het slot van het Formule 1-seizoen volgen, dan is dit de meest budgetvriendelijke oplossing. En het werkt niet alleen voor F1 — ook voor andere sporten kun je dezelfde truc gebruiken.

Nog meer voordelen van VPN Nederland

Een VPN is bovendien om veiligheidsredenen een aanrader. Zeker als je onderweg openbare wifi-netwerken gebruikt, weet je nooit of ze betrouwbaar zijn. Met een VPN versleutel je je verbinding en voorkom je dat onbekenden kunnen meekijken of gegevens stelen.

Daarnaast krijg je toegang tot een groter aanbod aan films en series. Veel content staat wél op Netflix in andere landen, maar niet in Nederland. Door in te loggen via een buitenlandse server kijk je die titels gewoon vanuit huis.

Kortom: met VPN Nederland surf je veiliger, krijg je toegang tot extra content en kijk je de Formule 1 — én andere sporten — voor slechts 1,19 euro per maand. Een opvallend scherpe deal.

Shane Jebbink
Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

