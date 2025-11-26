Dit is de goedkoopste manier om voor jouw kind een Mercedes G-Klasse te kopen

Nieuws

We kunnen ons voorstellen dat een Mercedes G-Klasse buiten je budget ligt. Toch kun je er nu een kopen voor minder dan 100 euro. Die is echter niet voor jou, maar voor je kind.

Een elektrische kinderauto blijft iets magisch hebben. Je ziet zo’n mini-SUV rijden en je denkt meteen: dat wil ieder kind toch? De Mercedes-Benz G 63 AMG kinderauto van Action past precies in die categorie. Een stoere, compacte versie van de echte G-Klasse – maar dan volledig afgestemd op kleine coureurs.

Officieel Mercedes-design

De kinderauto is uitgevoerd in zwart of wit en volgt het officiële design van Mercedes-Benz. Van de grille tot de lichtunits: het ziet er verrassend volwassen uit. De deuren kunnen echt open, wat het instappen nét wat echter maakt. Dat, in combinatie met de vering op alle vier de wielen, zorgt voor een comfortabele rit. Zelfs in de achtertuin waar het gras niet helemaal vlak ligt.

Licht, geluid en muziek

Kinderen willen niet alleen rijden, ze willen beleven. Daarom is deze mini-Mercedes uitgerust met werkende koplampen en een muziekfunctie. Favoriete liedjes kunnen via Bluetooth of een USB-stick afgespeeld worden, dus je bent niet gebonden aan standaard geluidjes. Elke rit wordt zo een feestje.

Een G-Klasse voor je kind voor minder dan 100 euro

Veilig op pad – ook voor ouders

De G 63 AMG kinderauto rijdt maximaal 5 km/u. Snel genoeg om spannend te zijn, maar veilig genoeg om als ouder relaxed mee te lopen. Extra handig: je kunt de auto op afstand bedienen. Zo kan je kind zelf sturen als dat goed gaat, maar kun je altijd ingrijpen. Dankzij de veiligheidsgordel blijft je kleine bestuurder netjes op zijn plek.

Oplaadbare accu voor lang speelplezier

De auto wordt geleverd met een oplaadbare accu, zodat er niet steeds nieuwe batterijen nodig zijn. Opladen, starten en weer door – precies zoals bij een ‘echte’ elektrische auto.

Alleen online verkrijgbaar

Handig om te weten: deze Mercedes-Benz kinderauto is uitsluitend online bij Action te bestellen.

Zoek je een stevig, luxe en verrassend compleet cadeau voor een kind dat gek is op auto’s? Dan is deze elektrische Mercedes-Benz G 63 AMG kinderauto een schot in de roos. Stoer, veilig en boordevol features waarmee ze hun eerste rijervaring nooit meer vergeten. Bij online bestellen wordt de auto thuisbezorgd binnen 3–5 werkdagen, betaal je eenvoudig met iDEAL of creditcard en heb je 14 dagen bedenktijd. Houd wel rekening met 9,99 euro bezorgkosten.