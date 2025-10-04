Waarom mensen hun autosleutel in de magnetron doen (+ een beter alternatief)

Nieuws

Om een moderne auto te stelen, hebben dieven geen koevoet meer nodig en hoeven ze ook geen ruit in te slaan. Met een slimme truc pikken ze in een paar seconden auto’s met keyless entry van je oprit. Sommige mensen reageren daar wel op een heel bijzondere manier op: ze leggen hun sleutel in de magnetron.



Hoe werkt die diefstal precies?

Auto's worden steeds moderner en luxer en vaak is dat een voordeel. Een voorbeeld is keyless entry, waardoor de portieren automatisch openen als je in de buurt komt en je de sleutel ook niet in het contactslot hoeft te steken om weg te rijden. Handig, maar ook kwetsbaar. Criminelen kunnen gebruikmaken van de signalen die de sleutel uitzendt en op die manier je auto stelen.

Dit doen ze met een zogenaamde ‘relay attack’: één dief vangt het signaal van je autosleutel in huis op, versterkt het, en stuurt het door naar een handlanger bij de auto. Die auto denkt vervolgens dat de sleutel vlakbij is en opent zich vanzelf. Zo kunnen ze wegrijden met je auto, zonder een sleutel nodig te hebben.

De magnetron als kluis

Veel mensen hebben hier iets op gevonden: ze leggen hun sleutel in de magnetron. Door zijn metalen behuizing blokkeert een magnetron signalen, en werkt het apparaat als een soort kluis voor je autosleutel. Stop je sleutel erin en de dieven kunnen geen signaal meer oppikken. Klinkt slim, maar er zit een gevaar aan - als iemand de magnetron per ongeluk aanzet, is je sleutel (en misschien ook je magnetron) kapot.

Betere oplossingen

Om dat te voorkomen, kun je beter voor het alternatief gaan: een anti-diefstal beschermhoes. Deze hoes blokkeert signalen en zorgt er dus voor dat dieven deze niet kunnen oppikken. Deze hoezen zijn niet duur, je hebt ze bijvoorbeeld bij de ANWB al vanaf 29,95 euro. Voor de prijs krijg je er direct twee, waardoor je beide sleutels kunt beschermen.

Conclusie

De magnetron-truc werkt, maar is allesbehalve handig. Voor een paar euro heb je een veiliger en praktischer oplossing. Daarmee weet je zeker dat je autosleutel beschermd is en je auto veilig op de oprit blijft staan.