Mistlampen: wanneer zijn ze toegestaan en hoe gebruik je ze?

Als de 'r' in de maand zit, weet je hoe laat het is. Tijd voor vitaminepillen. Maar ook voor de vraag die veel automobilisten in de herfst en de winter bezighoudt: wanneer mistlampen aan? Wij vertellen je wanneer het mistlicht voor, maar ook het mistlicht achter mag branden.

Wanneer mogen mistlampen aan?

Voordat we antwoord geven op de vraag wanneer jij de mistlampen van je auto mag aanzetten, kijken we eerst welke mistlampen een auto heeft. We onderscheiden mistlampen voor en het mistlicht achter. Aan de voorkant zijn het altijd twee mistlampen, achter is het vaak één mistlicht, maar twee mistlampen zijn toegestaan.

Mistlampen voor: bij zicht minder dan 200 meter

De mistlampen voor mogen aan als het zicht buiten minder dan 200 meter is. Als je weet dat hectometerpaaltjes langs de snelweg om de 100 meter staan, kun je vrij eenvoudig bepalen of dit het geval is en of je dus de mistlampen moet aanzetten. Als het zicht slecht is, maar door zware regen en sneeuw, mag je de mistlampen voor ook aanzetten.

Mistlicht achter: bij zicht minder dan 50 meter

Het mistlicht (of de mistlampen) achter mogen branden bij een zicht van minder dan 50 meter. Een stuk minder dus in het geval van de mistlampen voor. Bovendien mag je het mistlicht achter bij zware regen niet aanzetten. En ook niet bij sneeuwval. Of het zicht moet minder dan 50 meter zijn. De regels van het mistlicht achter zijn dus wat strenger als bij de mistlampen voor. Let daar goed op.

Wat is 50 meter zicht?

Om dit te bepalen, kun je weer gebruikmaken van de eerdergenoemde hectometerpaaltjes. Als je het volgende paaltje niet kunt zien, bestaat de kans dat jij het mistlicht achter mag aanzetten. Een ander ezelsbruggetje zijn lantarenpalen. Die staan binnen de bebouwde kom op een afstand van 50 meter gemiddeld van elkaar. Zie je de volgende lantarenpaal niet? Dan kun je er donder op zeggen dat het zicht minder dan 50 meter is.

Hoe zet je mistlampen aan?

Mistlampen aanzetten, hoe doe je dat? Wat je moet weten, is dat het mistlampen symbool voor en achter verschilt. Een groen lampje symboliseert de mistlampen voor en een oranjerood lampje betekent mistlicht achter - de achterlichten van je auto zijn tenslotte ook oranjerood van kleur.

In bijna alle gevallen zet je de mistlampen aan met een draaiknop op het dashboard naast het stuurwiel of met een stengel aan het stuur. Het symbool stelt een koplamp voor. Bij de mistlampen voor zie je schuine streepjes die naar beneden (de weg) wijzen. Bij het mistlicht achter zijn de streepjes horizontaal. Zodra je de mistlampen aanzet, gaat het symbooltje branden. Of bij de draaiknop zelf, of in het instrumentarium. De Volkswagen Golf (foto boven) maakt het je helemaal gemakkelijk; daar staan de woorden front en rear bij.

Is mistlicht verplicht?

Mistlampen voor zijn niet verplicht. Het mistlicht achter is dat wel, een verplichting die geldt voor personenauto's die gebouwd zijn na 31 december 1997.

Kan je een boete krijgen voor mistlampen?

Jazeker. En de boete voor het onnodig aanzetten van de mistlampen is niet mals. De boete voor 2025 bedraagt 120 euro (mistlampen voor) of zelfs 190 euro (mistlicht achter). De boetes zijn zo hoog, omdat mistlampen fel zijn en hinderlijk kunnen zijn voor andere weggebruikers als het zicht buiten goed is.

De bedragen van de verkeersboetes 2024 zijn iets lager, maar met 120 respectievelijk 180 euro nog alijd geen koopje. Denk dus goed na voordat je de mistlampen van je auto aanzet.