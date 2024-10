In 1996 jatte deze Mercedes een idee van Peugeot en werd een groot succes

Nieuws

Een cabriolet is vaak uitgerust met een dak van canvas of stof. Deze zogeheten softtop is kwetsbaar, bijvoorbeeld voor winterse weersomstandigheden. Mercedes maakte hier in 1996 een einde aan. Al kwam hierbij wel een beetje ordinair jatwerk om de hoek kijken.

Mercedes onthulde in april 1996 op de autoshow van Turijn de eerste generatie Mercedes SLK. Eigenlijk was het een korte SL. De afkorting stond voor Sportlich, Leicht en Kurz. De compacte roadster was getekend door de onlangs overleden (19 september 2024) designer Bruno Sacco, geboren in Udine, Italië. Hij heeft roemruchte Mercedes-modellen getekend, zoals de statige Mercedes S-klasse W126 en de onverwoestbare Mercedes E-klasse W124, maar ook de Mercedes SL R129.

In tegenstelling tot de Sport-Leight had de SLK geen stoffen kap, maar een stalen dak dat elektrisch opende en sloot. Je hoefde bovendien geen klemmen los te maken om het dak te openen, zoals gebruikelijk bij veel cabriolets. Het dak vouwde zich elektrisch op en verdween onder de kofferklep zodra je de rode knop op de middenconsole bediende.

Door zijn stalen dak was de SLK R170 stiller dan andere cabriolets en hoefde je in de winter niet de kachel enorm op te stoken om het warm te krijgen. Verder was het duurzamer dan een stoffen dak dat na verloop van tijd vervangen moet worden.

Peugeot had de primeur

Het elektrisch te openen stalen dak was een slimme zet van Mercedes, maar helemaal nieuw was het niet. Peugeot had dit ook al in de jaren 30 gedaan met de 401 Eclipse, maar het stalen klapdak was sindsdien in de vergetelheid geraakt.

Met zijn dak was de SLK winterproof. Maar er was ook een nadeel: met het dak opgeborgen in de bagageruimte kon je hoogstens nog een weekendtas meenemen. En doordat er opeens een relatief zwaar dak achterin de auto lag, verslond de SLK geen bochten zoals de Mazda MX-5 en BMW Z3 dan konden. Hij voelde zich meer op z'n gemak op de Autobahn.

'Kappersauto'

De Mercedes SLK werd denigrerend kappersauto genoemd. Blijkbaar wonen er heel veel kappers op de wereld, want de auto werd een groot succes. De in 2011 geïntroduceerde 354 pk sterke SLK 32 AMG maakte alsnog gehakt van het vooroordeel. Uiteindelijk werden in bijna tien jaar tijd ruim 311.000 exemplaren verkocht, een enorm aantal voor een roadster.

Mercedes SLK als trendsetter

Het stalen dak van de SLK werd veel gekopieerd. Ook de tweede generatie SLK (de zilverkleurige auto op de foto) kreeg hem. En ook de BMW Z4 moest er op een gegeven moment aan geloven. Peugeot haalde zijn klapdak uit de mottenballen en monteerde het op de Peugeot 206 en 307 CC. Maar ook de Ford Focus CC en Renault Mégane CC zijn bekend voorbeelden, net als de tweede generatie Volvo C70.



In 1996 kwamen nog meer bijzondere nieuwe automodellen op de markt, waaronder de opvolger van de Jaguar XJS, de prachtig gelijnde XK8. Je vindt ze allemaal in Auto Review 09/2024!