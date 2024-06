De laatste stuiptrekking van het Britse MG zal je verbazen

Nieuws

In 2007 viel MG in de handen van de Chinese autofabrikant Shanghai Automotive Industry Corporation, kortweg SAIC. Hiermee zijn we bespaard gebleven van de laatste stuiptrekking van het Britse MG: een samenraapsel op basis van een Italiaanse sportauto met de V8 van een Amerikaanse muscle car en de koplampen van een Fiatje ...

De MG Rover Group was in 2000 als een zelfstandige onderneming uit de erfenis van British Leyland tevoorschijn gekomen. Rover had met de 25, 45 en 75 nog een aantal recente modellen, maar MG was gereduceerd tot een sportieve typebenaming van Rover-modellen. Maar de merknaam MG had nog altijd een buitengewoon aantrekkelijke klank. Daar moest nodig iets mee gedaan worden. Een nieuwe sportauto from scratch ontwikkelen was veel te duur, dus kochten de armlastige Britten de rechten van de Italiaanse sportauto Qvale/DeTomaso Mangusta.

Het onderstel, de V8 uit de Ford Mustang voorin en de achterwielaandrijving bleven gehandhaafd. Peter Stevens ontwierp wel een nieuwe carrosserie en niet zomaar eentje. Nee, een van carbon! En die woog slechts 65 kilo. Het project MG X80 Concept werd gepresenteerd op 11 september 2001. Maar met de snelheid van de Twin Towers stortte die dag ook het X80-project in elkaar. De auto was te saai en te gedateerd.

Een jaar later volgde een tweede poging met een nieuw ontwerp en een frisse naam: de MG XPower SV. De auto kreeg de koplampen van de tweede generatie Fiat Punto en de ronde achterlichten van de Coupé Fiat.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

MG XPower-kenner

In Nederland hebben we een kenner van de MG XPower SV. Johan Schoonhoven heeft er eentje in bezit gehad; de allerlaatste die werd geproduceerd. Af en toe geeft de assurantie-/schadeconsulent samen met zijn vriend en MG-fan Rik de Vrieze een lezing voor autoliefhebbers over deze bijzondere auto.

"Als jongen liep ik stage bij een British Leyland-garagebedrijf en daar kreeg ik ook mijn eerste bijbaantje. Daar is mijn liefde voor Engelse auto’s ontstaan. Ik heb een MG TF gehad en later ook nog een MG ZT-T, in feite een snelle Rover. Bij een bezoekje aan een klassiekerspecialist zag ik voor het eerst een MG XPower SV staan. Toen zei ik tegen mijn vrouw: 'Ooit, ooit zal ik er eentje hebben!' Veel later vroeg mijn vriend Rik of ik met hem een auto wilde ophalen uit Engeland. Dat bleek te gaan om een MG XPower SV en wel het allereerste productiemodel, de 101. Heel bijzonder!"

Pornorood interieur

"We komen daar aan en daar stond inderdaad die 101. Maar daarnaast stond er nog eentje, een linksgestuurd exemplaar. De kleur was XPower-grey en het interieur was pornorood. Vreselijk eigenlijk, maar toch heel bijzonder. Hij had productienummer 626 en dat bleek de allerlaatste die is geproduceerd. Ik zeg tegen die man: 'Is hij te koop? Want dan ben ik wel geïnteresseerd.' Die Engelsman is uiteindelijk naar Rotterdam gekomen om de auto te brengen. Mijn droom was uitgekomen."

"Toen heb ik een poging gedaan om de auto op een Nederlands kenteken te zetten. Dat bleek lastig, want de geschiedenis was moeilijk te achterhalen. Erger was dat de bpm onbetaalbaar was. De fiscus nam de laatste nieuwprijs als uitgangspunt en dat was 180.000 euro. Ik kon als troost wel twee weken per jaar met die Engelse kentekenplaten rijden. Maar toch heb ik hem toen verkocht."

"Het eerste productiemodel 101 heeft een bijzondere geschiedenis. MG gaf een motorenfabrikant de opdracht om er een 1000 pk-auto van te maken. Toen MG de factuur niet betaalde, mocht eigenaar John Webster de auto houden. Daar heeft hij een dragracer van gemaakt met zo’n nitro-motor erin, van ik meen 1650 pk. Die heeft Rik er niet bijgekregen overigens, haha!"

Voor onderdelen langs zes dealers

"Je leest in de vakliteratuur soms over de wilde plannen die MG had om allerlei versies te verkopen van 300 tot 1500 pk. Er kwamen echter maar twee versies: de XPower SV met 324 pk en de SV-R met 390 pk die ik bezat. Ik heb er wat aan geknutseld, maar voor onderdelen moest je langs wel zes dealers. De deurgrepen komen bijvoorbeeld van de MG TF, de stuurkolom van de Ford Mustang en de lampen weer van Fiat. Je hebt ventilatieroosters van óf de Maserati 3200, óf de MG ZR, of van allebei in dezelfde auto en ga zo maar door. De afwerking was dan ook matig."

Nog zes in Nederlandse handen

Dat de XPower SV het merk MG niet kon redden, bleek in 2005. Toen ging MG Rover failliet, nadat het eerder in handen was geweest van BMW. Uiteindelijk zijn er 82 exemplaren geproduceerd terwijl dit er tienduizenden per jaar moesten worden. Naar schatting rijden er in Nederland nog zes rond, waaronder het exemplaar dat Johan Schoonhoven ooit in zijn bezit had.

Tekst: Bavo Galama; foto's: Bavo Galama, Erik Koerhuis