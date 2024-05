5 redenen waarom wij ons verheugen op de Alfa Romeo Junior Elettrica (ADV)

Nieuws

Wie zegt dat elektrische auto’s emotieloos zijn, moet nu zijn mond gaan spoelen. De Alfa Romeo Junior Elettrica staat dagelijks garant voor ongeëvenaard rijplezier. En dit is nog maar één van de redenen waarom wij ons zo verheugen op de Junior Elettrica …

Bij Alfa Romeo begint een spannend nieuw hoofdstuk. De Junior Elettrica is de eerste elektrische auto met het DNA van Alfa Romeo. De sportieve SUV verschijnt binnenkort in Nederland. Hieronder lees je waarom wij ons verheugen op de elektrische Junior en waarom jij direct in de online configurator wilt duiken.

Ontdek alles over de Alfa Romeo Junior Elettrica



5 redenen waarom wij ons verheugen op de Junior Elettrica

1. De mooiste autodesigns komen uit Italië

Alfa Romeo is erin geslaagd om de Junior een overduidelijk eigen gezicht te geven. Uiteraard mét de typische Scudetto-grille. Die ziet er afhankelijk van de uitvoering anders uit. Bij de Leggenda klassiek en vertrouwd, bij de Progresso zien we een deel van de slang uit het Alfa-logo terug. Stoer hoor. Welke jij het mooist vindt, ontdek je met de configurator.

2. Subsidie krijgen om in een Alfa Romeo te rijden

Hier is een offer you can’t refuse: de Nederlandse overheid betaalt jou 2950 euro om in de Alfa Romeo Junior Elettrica te rijden. Met zijn basisprijs van 39.000 euro zit de elektrische Junior namelijk ruimschoots onder de subsidiegrens van de zogeheten SEPP-subsidie. Je wordt ook financieel gematst als je kiest voor private lease.

3. Een actieradius van ruim 400 kilometer

De Alfa Romeo Junior Elettrica is wendbaar, lichtvoetig en dynamisch. Daar geniet je elke kilometer van – tot wel 410 kilometer (WLTP) lang. Die riante range heeft hij te danken aan het 54 kWh grote accupakket dat hem ook nog eens een laag zwaartepunt bezorgt. En zo’n laag zwaartepunt vertaalt zich naar een extra goede wegligging.

4. Stressvrij snelladen

De grote batterij van de Junior Elettrica opladen is een makkie, dankzij de slimme laadsuggesties die het navigatiesysteem je geeft. De elektrische SUV kan snelladen met 100 kW en holt binnen een halfuur van 10 naar 80 procent. En als we even de EV-nerd mogen uithangen: de laadpoort zit linksachter op de auto, wat de beste plek is om in te pluggen bij de Superchargers van Tesla die je overal tegenkomt én kunt gebruiken.

5. De luxe Speciale-uitvoering is té goedkoop

Is het jou al opgevallen dat de Elettrica Speciale-uitvoering van de elektrische Junior maar 2000 euro duurder is dan de ‘gewone’ Elettrica en véél meer spullen heeft? Voor die kleine meerprijs krijg je onder andere een navigatiesysteem, zes in plaats van vier luidsprekers, stoel- en voorruitverwarming, een hand-free achterklep en een achteruitrijcamera. Plus nog eens 13 extra’s waarvoor we hier geen plek hebben.



Welk model past bij jou?

De Junior Elettrica en Elettrica Speciale (koopje van de eeuw, zie punt 5) hebben allebei 156 pk en 54 kWh. Beide versies kun je nu configureren en bestellen. Half juli volgt de 240 pk sterke Elettrica Veloce, het sportieve topmodel. Blijf op de hoogte van de Junior Elettrica.

Bekijk alle uitvoeringen van de Alfa Romeo Junior Elettrica



Zo reserveer je de Alfa Romeo Junior Elettrica

Je rijdt in de nieuwe Alfa Romeo Junior Elettrica vanaf 39.000 euro of 528,99 euro per maand. In beide gevallen gaat de EV-subsidie van 2950 euro die je zelf kunt aanvragen, er nog af. In vier simpele stappen neem jij plaats achter het stuur van je eigen Junior Elettrica:

Stap 1 – Configureer jouw ideale Junior Elettrica (vergeet de optiepakketten niet!)

Stap 2 – Neem de unieke Alfa Code van jouw configuratie mee naar de dealer.

Stap 3 – Maak kennis met de dealer, proef de koffie en bevestig je bestelling.

Stap 4 – Rijd als eerste in de Alfa Romeo Junior Elettrica

Reserveer de Junior Elettrica als eerste