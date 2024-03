Elektrische MG2 gaat strijd aan met Volkswagen ID.2, Renault 5 en Citroën ë-C3

Nieuws

Er komen steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt met een prijs tussen de 20.000 en 25.000 euro. Ook het Chinese MG meldt zich op het strijdtoneel.

Dat maakte MG-topman David Allison bekend op de Autoshow in Genève. De nieuwe compacte EV gaat naar alle waarschijnlijkheid de MG2 heten en krijgt een volledig elektrische aandrijflijn. Met een prijs tussen de 20.000 en 25.000 moet het nieuwe model van de Chinezen gaan concurreren met auto’s als de Citroën ë-C3, Renault 5 en Volkswagen ID.2.

Benieuwd naar de MG2? Wij houden je op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

MG2 komt in 2025

Allison - bij MG eindverantwoordelijke van de productplanning - ziet het segment van compacte en betaalbare EV’s groeien en wil met MG meedoen: “Ik denk dat veel merken momenteel met dat specifieke segment bezig zijn. Wij moeten meedoen om hier ook een goede optie in aan te bieden. Het is een combinatie van bereik, formaat en prijs – en als je op alle drie goed scoort, dan zit je goed.”

Volgens Allison zijn ze bij MG al druk bezig met de ontwikkeling van deze MG2. Toch moeten we nog even geduld hebben: “Het zal waarschijnlijk nog een jaar of twee duren, of met een beetje geluk misschien 18 maanden. We hebben het dus over de tweede helft van 2025. Maar we komen er wel.”

MG3 Hybrid in Genève

De MG2 zit dus in het vat, maar deze week presenteerde het merk in Genève al de MG3. De hatchback wordt beschikbaar met een benzinemotor of een hybride-aandrijflijn. Met de MG3 op benzine wil het merk in het gat duiken dat de Ford Fiesta heeft achtergelaten, terwijl de MG3 Hybrid zijn vizier richt op auto’s als de Toyota Yaris Hybrid, Honda Jazz Hybrid en Renault Clio Hybrid.

De MG3 Hybrid heeft een elektromotor die 136 pk levert. Puur op deze motor kan de MG3 Electric elektrisch rijden tot een snelheid van 80 km/h. Samen leveren de elektromotor en 1,5-liter benzinemotor 192 pk. Van 0 naar 100 km/h sprinten, klaart de auto in 8 seconden.

Schakelen doet de MG3 opvallend genoeg met een automaat met drie versnellingen. Dat klinkt ouderwets, maar toch zweert MG dat de bak soepel en verfijnd schakelt. Daarbij rept MG ondanks de drie verzetten over een indrukwekkend verbruik van 4,4 l/100 km (1 op 22,7).