Minder vraag naar EV’s? Je reinste onzin! volgens Volvo-baas

De transitie naar elektrisch rijden gaat voor veel automerken niet zonder slag of stoot. Volvo voorziet echter geen problemen en verwacht dat de verkoopaantallen van EV’s door het dak gaan.



Verminderde vraag, hoge productiekosten, wegvallende overheidssubsidies en leveringsproblemen. Het is een greep uit de problemen die automerken ervaren met de productie en verkoop van elektrische auto’s.

Volvo-baas Jim Rowan gaat echter niet mee met deze tendens en blijft vertrouwen houden in een ‘geweldige groei’ voor de EV-markt: “Mensen hebben steeds meer besteedbaar inkomen. Ze kunnen dus een elektrische auto kopen als ze dat willen”, aldus de CEO op het world economic forum in het Zwitserse Davos, tijdens een financieel event van Reuters. Rowan ziet vooral in Europa een groeiende vraag naar elektrische auto's.

Volvo verkocht vorig jaar wereldwijd 113.419 EV’s, een toename van 70 procent ten opzichte van 2022. Toch is er werk aan de winkel, aangezien het merk wil dat tegen 2025 de helft van de verkochte auto’s een EV is. Voor 2023 was dat nog 16 procent. In 2030 wil Volvo zelfs alleen maar elektrische auto’s aanbieden.

In Nederland is Volvo een stuk verder. In 2022 lag het EV-aandeel al op 47 procent, vorig jaar steeg dit zelfs naar 62 procent. Dit was vooral te danken aan de Volvo XC40 Recharge, maar ook de Volvo C40 Recharge deed een duit in het zakje. Volvo had in 2023 een Nederlands marktaandeel van 8,5 procent. Hiermee is Volvo het derde EV-merk van ons land.

Een belangrijke auto om Volvo's ambitieuze doelen waar te kunnen maken, is de Volvo EX30. De compacte en betaalbare elektrische suv moet de absolute verkooptopper worden. In Nederland mikt Volvo in 2024 op een verkoopaantal van 10.000 stuks. Daarmee zou de EX30 tot de best verkopende auto’s horen: vorig jaar wisten alleen de Kia Picanto en de Tesla Model Y deze grens te doorbreken.