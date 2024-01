Voor een oud Volkswagen-busje wordt grof geld betaald. Maar wat de volgende oude Volkswagen Transporter T3 uit 1988 moet kosten, lijkt krankzinnig. Tot je je verdiept in zijn geschiedenis.



Heel soms zie je er een voorbijkomen: zo'n oude pruttelende Volkswagen Transporter van de eerste generatie, de T1. Je weet wel, die met een kaarsrechte voorkant waarop een Volkswagen-logo prijkt dat net zo groot is als de ronde koplampen. Of een eetbord. Hoe duur is een Volkswagen-busje eigenlijk, vraag je je onwillekeurig af, omdat je op slag verliefd bent geworden.

Bezint eer ge begint, want zo'n oud VW-busje kost een lieve duit. Reken gerust op enkele tienduizenden euro's. En dan nog moet je heel veel moeite doen om de 100 km/h te halen.

Het Volkswagen-busje dat te koop staat bij Porsche Centrum Gelderland heeft dat probleem niet. Dat heeft een topsnelheid van 185 km/h. Officieel is het niet eens een Volkswagen, maar een Porsche. Het busje uit de jaren 80 is namelijk een van de zeven Volkswagen Transporters T3 die door Porsche onder handen zijn genomen. Zelfs zo rigoureus dat hij een chassisnummer van Porsche heeft en dus geen Volkswagen meer is. Ook al staat het VW-logo nog op de neus.

Boxer uit de Porsche 911

Achter in het busje ligt de boxermotor uit de Porsche 911 3.2 Carrera. Die levert in de Porsche T3 B32, zoals-ie officieel, heeft 232 pk. Dat is andere koek, in de T3 lag ook een boxer op benzine, maar die begon bij 55 pk. Voor een goed bewaarde Transporter T3 betaal je tegenwoordig zomaar 15.000 euro. Een smak geld, maar een schijntje in vergelijking tot wat het gepeperde VW-busje moet opbrengen, namelijk de lieve som van, hou je vast, 364.900 euro!

Maar dan heb je wel een van de zeven Porsche-busjes die ooit gebouwd zijn. En dus een auto die zeldzamer is dan een Porsche Carrera GT. Met veel meer bagageruimte. Het roomwitte exemplaar dat je hier ziet, is bovendien van voormalig Porsche-baas Peter Schutz geweest. Een man die we dankbaar mogen zijn, want hij heeft er ooit persoonlijk voor gezorgd dat de Porsche 911 behouden is gebleven. Porsche had serieuze plannen om in de jaren tachtig met de 911 te stoppen. De kleur is overigens niet roomwit maar 'perl mutter metallic', een parelmoerachtige tint dus.

Dan rest nog de vraag wat Porsche in hemelsnaam met een dergelijk busje moest. Dat zit zo: in die tijd deed de Porsche 959 mee aan de rally Parijs-Dakar. En om die auto met een andere auto met reserveonderdelen bij te kunnen houden, moest een oplossing worden bedacht. Dat werd dus de Porsche T3 B32.

Meer foto's? Check de site van Porsche Centrum Gelderland.