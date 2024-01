Waarom diesels waardevaster zijn dan elektrische auto's

De prijzen van nieuwe en tweedehands elektrische auto's staan onder druk. Bij Marktplaats.nl zien ze nu dat zelfs dieseloccasions waardevaster zijn dan gebruikte EV's.



In een interview met www.automotive-online.nl signaleert een topman van het moederbedrijf van Marktplaats een paar opvallende trends. Alexander Prinssen is Chief Sales Officer Adevinta Automotive Benelux en ziet dat de markt voor elektrische occasions nog allesbehalve stabiel is.

Volgens Prinssen is 15 procent van de op Marktplaats.nl aangeboden auto's hybride of volledig elektrisch. Alleen zit de occasionkoper volgens hem momenteel nog niet te springen om een tweedehands EV aan te schaffen. De consument worstelt nog altijd met onzekerheden op het gebied van de restwaarde en de conditie van de accu's.

Onduidelijkheid wegenbelasting EV's

Daar komt de onduidelijkheid over de wegenbelasting nog bij. Dit jaar blijven EV's vrijgesteld van wegenbelasting, maar daar komt verandering in. In 2025 gaat de EV-rijder 25 procent betalen van het normale (benzine)tarief van de motorrijtuigenbelasting. In 2026 wordt waarschijnlijk de volle mep. En gezien het hoge gewicht van elektrische auto's, zou dat betekenen dat je voor EV's meer wegenbelasting gaat betalen dan voor vergelijkbare benzineauto's. Tenzij de politiek anders beslist, maar dat is vooralsnog onduidelijk.

Prijsontwikkeling tweedehands EV's

Al die onzekerheden dragen niet bij aan de belangstelling voor elektrische auto's. Dat geldt voor nieuwe exemplaren, maar ook voor gebruikte. Daar komt nog eens bij dat het aanbod van tweedehands EV's in 2023 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Bij Marktplaats.nl zien ze dat terug in de prijsontwikkeling, en ook in het aantal dagen dat tweedehands auto's te koop staan.

Restwaarde elektrische auto vs. benzine en diesel

Prinssen bij www.automotive-online.nl: "We hebben een prijsindexcijfer, dat we op 1 januari 2022 op 100 hebben gesteld. We constateren dat benzine-auto’s nog steeds op 100 zitten. Diesels zitten op 98, maar EV’s zitten op 90. Dat is een forse daling in populariteit. Het aantal stadagen van een EV is 100 dagen, terwijl dat van een benzine- of dieselauto 80 dagen is.”

Optimisme over private lease

Met andere woorden, niet alleen tweedehands benzineauto's zijn momenteel waardevaster en beter verkoopbaar dan gebruikte elektrische auto's. Zelfs gebruikte dieselauto's zijn gewilder. En dat terwijl de diesel eigenlijk al jaren in het verdomhoekje zit. Toch is er volgens de Marktplaats-topman geen reden tot groot pessimisme voor de toekomst. Hij verwacht dat de vraag naar elektrische auto's de komende jaren sterk zal toenemen - net als het aanbod, overigens. Daarbij is hij van mening dat een steeds groter deel van de consumenten de komende jaren gebruik gaat maken van private lease.