Dit kosten de 5 populairste auto’s van 2023 met private lease

Hoewel we al even in 2024 zitten, blikken we toch kort terug op vorig jaar. Wat kosten de meest verkochte auto’s van 2023 als je ze niet wilt kopen, maar private leasen?

Private lease is een relatief nieuwe en steeds populairdere vorm van autorijden waarbij je voor een vast maandbedrag in een nieuwe auto rijdt. Dit is overzichtelijk en neemt ook nog eens een hoop zorgen weg. Je hoeft je namelijk niet druk te maken over allerlei vaste kosten zoals de verzekering, de afschrijving en het onderhoud. Deze kosten zitten allemaal al verwerkt in het maandbedrag.

Wij nemen de verkoopcijfers van het afgelopen jaar erbij en zoeken de 5 populairste auto’s op in onze private lease vergelijker. Wat kosten de auto’s met private lease, wat zijn de specificaties en welke pluspunten en minpunten hebben ze?

Tesla Model Y

Specificaties

Uitvoeringen Model Y Long Range AWD Performance AWD Vermogen (pk) 299 441 562 Koppel (Nm) 420 493 660 Accucapaciteit (kWh) 60 82 82 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,4 kWh / 100 km 16,9 kWh / 100 km 17,3 kWh / 100 km Type accu LFP Lithium-ion Lithium-ion WLTP-actieradius (km) 455 533 514 Laadvermogen (kW) 11 11 11 Snellaadvermogen (kW) 170 250 250 Aandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving

Pluspunten



+ Ruim interieur, grote bagageruimte

+ Standaard rijk uitgerust

+ Indrukwekkende EV-specificaties

Minpunten

- Ergonomie kan beter

- Vrijwel alle functies zijn verborgen in het touchscreen

- Prijzig

De Tesla Model Y is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 619,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model Y private lease prijzen.

Kia Picanto

Specificaties

Vermogen (pk) 67 Koppel (Nm) 96 Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km 0-100 sprint (seconden) 14,6 Gewicht 874 Bagageruimte 255 Draaicirkel (meter) 9,4

Pluspunten



+ Relatief goedkoop

+ Complete standaarduitrusting

+ Verrassend ruim interieur

Minpunten

- Standaard geen 5- maar 4-zits

- Soms rumoerige motor

- Kleine bagageruimte

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 273,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

Peugeot 208

Specificaties

Uitvoering Puretech 75 Puretech 100 Hybrid 100 Hybrid 136 e-208 136 e-208 156 Vermogen (pk) 75 102 102 136 136 156 Koppel (Nm) 118 205 205 230 260 260 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Mild-hybride (benzine) Mild-hybride (benzine) Elektrisch Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l / 100 km 5,2 l / 100 km 4,7 l / 100 km 4,7 l / 100 km 15,5 kWh / 100 km 14,1 kWh / 100 km 0-100 sprint (seconden) 13,2 10,9 10,7 8,1 9 8,2 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 120 117 106 105 0 0 Accucapaciteit (kWh) - - - - 50 51 WLTP-actieradius (km) - - - - 362 410 Laadvermogen (kW) - - - - 11 11 Snellaadvermogen (kW) - - - - 100 100

Pluspunten

+ Keuze uit meerdere aandrijflijnen

+ Onderscheidend design (binnen en buiten)

+ Respectabele actieradius (e-208)

+ Comfortabel

Minpunten

- Krap achterin

- Bescheiden bagageruimte

- Ergonomie I-cockpit werkt niet voor iedereen

De Peugeot 208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 208 private lease prijzen.

Volvo XC40

Specificaties

Uitvoering B3 Essential Recharge Single Motor Recharge Single Motor Extended Range Vermogen (pk) 163 238 252 Koppel (Nm) 265 420 420 Aandrijflijn (brandstof) Mild-hybride (benzine) Elektrisch Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 6,5 l / 100 km 16,7 kWh / 100 km 16,7 kWh / 100 km 0-100 sprint (seconden) 13,2 7,3 7,3 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 148 0 0 Accucapaciteit (kWh) - 69 82 WLTP-actieradius (km) - 475 571 Laadvermogen (kW) - 11 11 Snellaadvermogen (kW) - 135 205

Pluspunten



+ Comfortabel

+ EV: goede laadspecificaties en actieradius

+ Ruim interieur

+ Simpele bediening

Minpunten

- Weinig dynamisch/sportief

- Prijzig

- Niet heel zuinig

De Volvo XC40 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 615,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo XC40 private lease prijzen.

Kia Niro

Specificaties

Uitvoering 1.6 GDi Hybrid 1.6 GDi PHEV EV Vermogen (pk) 141 183 218 Koppel (Nm) 265 265 255 Aandrijflijn (brandstof) Hybride Plug-in hybride Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,4 l / 100 km 1 l / 100 km 16,2 kWh / 100 km 0-100 sprint (seconden) 10,4 9,6 7,8 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 106 22 0 Accucapaciteit (kWh) - 11,1 64,8 WLTP-actieradius (km) - 65 460 Laadvermogen (kW) - 3,3 11 Snellaadvermogen (kW) - - 100

Pluspunten



+ Als hybride, plug-in hybride en EV

+ Interieur- en bagageruimte prima

+ Comfortabel

+ Standaard compleet

Minpunten

- EV: snellaadvermogen niet baanbrekend

- PHEV: samenwerking tussen motoren kan vloeiender

- PHEV en EV: laadpoort onhandig boven de bumper

De Kia Niro is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 509,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Niro private lease prijzen.

Private lease

Je vindt private lease deals voor deze populaire auto’s in onze private lease vergelijker. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder op de private lease pagina van Auto Review. Daar vind je onder andere een aanbieding voor een elektrische auto onder de 400 euro.