Hyundai Ioniq 6: waarom de ideale elektrische auto een sedan is

Auto van het jaar 2023 word je niet zomaar bij autoreview.nl. De Hyundai Ioniq 6 geeft het goede voorbeeld. De afgelopen jaren zagen we de ene na de andere elektrische SUV verschijnen. Toch is de ideale elektrische auto geen SUV, maar een sedan.

SUV’s zijn geliefd vanwege de comfortabele instap en de ‘verheven’ zitpositie. Tegelijkertijd is de hoge bouw van elektrische SUV’s een zwak punt als het om efficiency gaat. Ze worden er immers zwaarder en minder gestroomlijnd door. En dus minder zuinig. Terwijl een gunstig verbruik bij EV’s nog belangrijker is dan bij auto’s met een verbrandingsmotor. Simpelweg omdat de gevolgen voor de actieradius veel groter zijn.

Ioniq 6 is super gestroomlijnd

Volgens de wetten van de aerodynamica snijdt een lage auto met een gering frontaal oppervlak en een druppelachtige vorm het scherpst door de luchtweerstand heen. Helemaal als je de juiste basisvorm combineert met een aalglad design. Die eigenschappen worden door een sedan als de Hyundai Ioniq 6 tot in de perfectie benaderd. Zo is de elektrische sedan van Hyundai maar 1495 millimeter hoog, terwijl een SUV in deze klasse al snel 10 centimeter verder de lucht insteekt.

De Hyundai Ioniq 6 combineert een opvallend lage neus met luchtinlaten in weerszijden van de bumper en een scherp aflopende motorkap. Zo maakt hij korte metten met de luchtweerstand. De volledig verzonken portiergrepen leggen de rijwind evenmin een strobreed in de weg. Aan de achterkant zorgen de dubbele, ducktail-achtige achterspoiler en de uitstroomopeningen in de bumper dat er geen ongunstige wervelingen ontstaan die de aerodynamica verstoren.

Cw-waarde Hyundai Ioniq 6

Alles samen levert dit een Cw-waarde op van een ongelooflijk lage 0,21. Daarmee nestelt de Hyundai Ioniq 6 zich in de absolute stroomlijn-elite tussen een aantal peperdure modellen van Duitse premiummerken. Daarnaast biedt Hyundai de optie voor digitale buitenspiegels, ook een premiumoptie.

Weg uit de anonimiteit

Bij veel autofabrikanten leiden de wetten van de aerodynamica tot nogal anonieme, sterk op elkaar lijkende designs. De Hyundai Ioniq 6 is een van de uitzonderingen. Zowel zijn profiel als zijn achterkant zijn zeer herkenbaar. Bij sommigen wekt de Ioniq 6 zelfs associaties met een bekend Duits sportwagenmerk …

Laag verbruik, grote actieradius

Daarnaast beloont de auto zijn ontwerpers – en uiteraard ook zijn berijders – met een gunstig energieverbruik en een grote actieradius. Volgens de WLTP-cyclus neemt de 170 pk sterke versie met de 53 kWh-batterij genoegen met 13,9 kWh per 100 kilometer. Dat levert een bereik op van 429 kilometer, oftewel een enkeltje Groningen – Lille. Rijd je liever wat verder door richting Parijs, dan is de Ioniq 6 met het grotere accupakket (77,4 kWh) en 229 pk jouw ideale EV. Deze verbruikt ietsje meer (14,3 kWh/100 km), maar rijdt volgens Hyundai tot 614 kilometer op een volle accu. En dankzij het hoge snellaadvermogen, ‘tank’ je het accupakket zo weer tot 80 procent vol.

Ioniq 6 is ideale reisauto

Zeker tijdens zo’n lange trip, zul je ontdekken dat de Hyundai Ioniq 6, ondanks zijn aerodynamische profiel en ondanks de fraaie maar brede middentunnel, veel interieurruimte biedt. De beenruimte achterin is zelfs indrukwekkend te noemen en in de bagageruimte (401 l) past een flinke kofferset. Daarnaast combineert de Ioniq 6 zijn geruisloosheid en gerieflijke veercomfort met dynamische stuureigenschappen. Ook daar kan de gemiddelde suv niet tegenop.