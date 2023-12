Het is eerste kerstdag. Terwijl jij Jingle Bells zingt, blikken wij terug op autojaar 2023. Een jaar waarin jullie alles willen weten over een super populaire auto die niet in Nederland te koop is, en benieuwd zijn naar de betrouwbaarheid van auto's. Nieuws over elektrische auto's verslonden jullie ook. Dit zijn de 10 best gelezen nieuwsberichten van 2023.

1 - Deze auto wil niemand in Nederland hebben, maar is wereldwijd niet aan te slepen

Nederlandse autoliefhebbers zijn nieuwsgierig ingesteld, zoveel is duidelijk. Er is een auto die in Nederland door gebrek aan belangstelling niet eens in de verkooplijsten staat, maar wereldwijd als hete broodjes over de toonbank vliegt. Rara, wat is het? Ruim 350.000 van jullie konden de spanning niet aan en lazen gretig het bericht over de mysterieuze auto.

2 - Duits onderzoek toont aan: deze tweedehands auto is het minst betrouwbaar

Nog zo'n belangrijk vraagstuk, en wel over de betrouwbaarheid van occasions. Een Duits onderzoek toonde aan welke tweedehands auto het minst betrouwbaar zijn. Doe met deze kennis wat je wil, maar wij zouden met een grote boog om deze auto's lopen.



3 - Dit automerk blijft diesels bouwen tot de aarde vergaat

Ooit was diesel enorm populair, maar ondertussen is de brandstof verguisd door overheden over de wereld - inclusief die van Nederland. Dit automerk verweert zich in 2023 echter kranig en blijft diesels bouwen tot de aarde vergaat.

4 - Nein van Duitsland blijkt effectief: stemming voor verbod verbrandingsmotor uitgesteld

Het zorgde nogal voor wat reuring dit jaar: het Europese wetsvoorstel om de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren vanaf 2035 te verbieden. Alles leek in kannen en kruiken, totdat Duitsland zijn hakken in het zand zette. De Nein van Duitsland bleek effectief: e-fuels kregen een uitzonderingspositie.

5 - Kabinet legt bom onder verkoop elektrische auto’s

Sinds 2020 kunnen kopers van een elektrische auto gebruikmaken van de SEPP-regeling. Deze subsidie is een steuntje in de rug en moet de overstap naar elektrisch rijden makkelijker maken. Dit houdt echter op in 2025. Legt het kabinet hiermee een bom onder de verkoop van EV's?

6 - Zo ga jij je vanaf 2025 blauw betalen aan nieuwe én oude plug-in hybrides

Ook de verkoop van hybrides en plug-in hybrides is jarenlang door de overheid gestimuleerd met subsidies en andere voordeeltjes. De financiële hulpmiddelen staan echter op het punt te verdwijnen, waardoor je vanaf 2025 je blauw gaat betalen aan nieuwe én oude plug-in hybrides.

7 - Met deze revolutionaire vinding komen elektrische auto's 200 km verder



Er worden constant nieuwe manieren gevonden om de actieradius van elektrische auto's te vergroten. Vaak gaat het om vernieuwingen omtrent de batterij, maar met deze revolutionaire vinding komen elektrische auto's 200 km verder. En het is geen nieuw type accu.

8 - Dit Europese automerk maakt al zijn modellen stiekem duizenden euro’s goedkoper

2023 was het jaar van kortingen in de autowereld. Tesla begon de prijzenoorlog, en veel andere automerken voelden zich genoodzaakt te volgen. Zo ook dit automerk, dat stiekem al zijn modellen duizenden euro’s goedkoper maakte.

9 - Amerikaanse dealers sturen EV's terug naar fabriek: "Genoeg is genoeg"

Ondanks de prijsverlagingen hebben elektrische auto's het dit jaar moeilijk gehad, vooral in de Verenigde Staten. Het gaat zelfs zo ver, dat Amerikaanse dealers elektrische auto's terugstuurden naar de fabrikant.

10 - VW-baas Schäfer over instortende EV-markt: "Er breken zware tijden aan"

Het zijn echter niet alleen Amerikanen die niet zo happig zijn op elektrische auto's. Ook Volkswagen merkt dat elektrische auto's nog niet massaal aanslaan. De CEO van de Wolfsburgers sprak dan ook duidelijke taal in een videoboodschap naar Volkswagen-werknemers.