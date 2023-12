Waarom wij de Duitsers vanaf nu keihard uitlachen om hun EV-subsidie

Sinds 2016 heeft Duitsland 10 miljard euro aan EV-subsidies uitgedeeld. Op het hoogtepunt kreeg je bij aankoop van een elektrische auto zelfs 9000 euro ondersteuning. Maar per direct krijgt de Duitse EV-koper nul, noppes, nada meer van de overheid. Dit is waarom.

Net als de Nederlandse overheid, vond de Duitse regering het belangrijk om een uitstootvrij wagenpark te stimuleren. Want de EV was in de Duitse optiek een onmisbaar onderdeel van de 'groene transitie die in Duitsland 'van de grond moest komen. Sterker nog, de Duitsers wilden dat er in 2030 vijftien miljoen volledig elektrische auto’s op de Duitse wegen zouden rondrijden.

Bij zulke torenhoge ambities past geen krenterigheid. En dus waren de Duitse subsidies veel hoger dan de Nederlandse (in 2022 nog 3350 euro, nu: 2950 euro). Ook zat er geen maximum aan het budget. Er was dus geen pot waarbij het credo gold: op = op.



Duitse EV-subsidies tot 9000 euro



Op voorwaarde dat de elektrische auto niet duurder was dan 40.000 euro, nam de Duitse overheid in 2022 maar liefst 6000 euro van de catalogusprijs voor haar rekening. De fabrikant/importeur deed daar nog 3000 euro bovenop. In totaal kon je als koper of private leaser van een volledig elektrische auto dus 9000 euro aan Umweltbonus (milieusubsidie) opstrijken. Op die manier had je voor pakweg 11.000 euro een elektrische Volkswagen Up voor de deur.

In 2023 werd de subsidie omlaag geschroefd, niettemin is sinds 2016 zo’n 10 miljard aan EV-subsidie uitgekeerd. Daarvan hebben ongeveer 2,1 miljoen Duitsers evenveel elektrische auto’s aangeschaft, aldus het Duitse ministerie van Economische Zaken.

Duitse EV-subsidie volledig geschrapt



Das war einmal, want de Duitse aankoopsubsidie door de overheid is per direct volledig geschrapt. Dit is een gevolg van een uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof. In verband met sterk oplopende financiële tekorten, had de Duitse regering bedacht om niet-gebruikte coronakredieten te gebruiken voor de groene transitie. Volgens het Constitutioneel Hof mag dit echter niet zomaar en dus zat de Duitse Finanzminister met een acuut geldprobleem.

En dus ging de geldkraan voor elektrische auto's onmiddellijk dicht. Wat overblijft, is de 2250 euro die de dealer of importeur nog aan de koper of private leaser mag uitkeren. Dat betekent dat de Duitsers 700 euro minder krijgen dan wij.



15 miljoen EV's onhaalbaar



Daardoor is de tot nu toe weifelachtige Duitse EV-koper flink de pineut. Bovendien lijkt de doelstelling om in 2030 vijftien miljoen elektrische auto’s op de Duitse Autobahnen en Bundeswegen rond te hebben rijden, nu echt een fabeltje te worden.



De Duitse autobranche der Automobilindustrie (VDA) is er niet blij met het schrappen van de subsidie. want zelfs mét overheidssteun bleef de vraag naar EV’s de laatste tijd al ver achter bij de verwachtingen. Groene politici en milieuorganisaties maken zich op hun beurt ernstig zorgen over de effecten voor de luchtkwaliteit, de CO2-uitstoot en het milieu in het algemeen.

Hoeveel EV-subsidie in Nederland nog beschikbaar?



In Nederland is enige tijd besloten om de aanschafsubsidie op nieuwe en tweedehands auto's (SEPP) ook in 2024 te handhaven. In de Nederlandse SEPP-pot van 2023 zit nu nog ruim 23 miljoen euro. Dat komt neer op 35 procent van het originele budget van 67 miljoen. Als je daar nog dit jaar gebruik van wilt maken, moet je heel snel zijn!