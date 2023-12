Waarom dit volgens 10.000 Nederlanders de ideale EV is

Wat is het geheim van de Polestar 2, de elektrische auto waarvan het 10.000ste exemplaar recentelijk is uitgeleverd in Nederland? Wij zetten onze Zweedse speurhoed op en gaan op onderzoek.

Zweedse speurhoed? Polestar is toch Chinees? Het feit dat men Polestar met Zweden associeert, is ongetwijfeld een van de redenen dat het nieuwe automerk zo populair is. Voor veel mensen is Polestar simpelweg een broertje van Volvo en dus is het vertrouwd. Voor onderhoud aan de auto ga je ook gewoon naar de Volvo-dealer.

Bovendien is Polestar, net als Volvo, een sympathiek merk. Sinds de eerste Polestar 2 in 2020 van de band rolde, is de milieu-impact van het productieproces verlaagd. Dus als je vandaag een Polestar 2 koopt, komt er bij zijn productie 3 ton minder CO2 kwijt. Een daling van 12 procent. Dat maakt jou automatisch ‘groener’ dan je buurman die zijn geitenwollensokken de tweede dag binnenstebuiten draagt.



Begeerlijk en vertrouwd



Maar een goed merkimago staat niet altijd gelijk aan een kassucces, kijk maar naar Lightyear. De auto moet zelf ook presteren. De Polestar 2 doet dat: het is een goede, fijne en begeerlijke auto. Hij is mooier dan zijn grote concurrenten, de Tesla Model 3 en Model Y. Bovendien heeft-ie een vertrouwd dashboard met logische menu’s.

De actieradius van de Polestar 2 was nooit een discussiepunt. Al bij zijn introductie bedroeg die een comfortabele 500 kilometer. Na technische updates kom je met de huidige Polestar 2 verder dan ooit. De actieradius van liefst 654 kilometer is in zijn klasse bovengemiddeld.

Over technische updates gesproken. De Polestar 2 ging van voorwielaandrijving naar achterwielaandrijving. Niet alleen rijdt dat sportiever, dergelijke grote veranderingen zorgen ervoor dat de Polestar 2 continu in het (auto)nieuws komt. Bovendien krijg je als klant het fijne gevoel dat de ontwerpers van Polestar bovenop de technologische ontwikkelingen zitten. Het maximale laadvermogen wisten ze op te krikken van 155 naar 205 kW.



Polestar doet niet aan prijsdumping



Het Nederlandse succes van de Polestar 2 is extra knap als je bedenkt dat het merk niet met de prijzen stunt. Waar andere automerken met prijsverlagingen van duizenden euro’s achter Tesla aan hollen, vaak in een poging om onder de subsidiegrens van 45.000 euro te duiken, kost de goedkoopste Polestar 2 nog altijd een stevige 51.200 euro. En je ontkomt er eigenlijk niet aan om een optiepakket van 3000 euro of meer aan te vinken, voor een essentieel systeem als adaptieve cruise control.

Die forse bedragen bevestigen het onderbuikgevoel dat (zakelijke) rijders die een Polestar 2 willen, echt héél graag een Polestar 2 willen. De combinatie van design, sportiviteit, technologie en merkimago maakt het in hun ogen de ideale EV.