Nieuwe Volkswagen Transporter (2025) krijgt flinke vleug Ford

De nieuwe Volkswagen Transporter komt pas in 2025 op de markt. Toch draait de aandachtsmachine al op volle toeren. Is dat misschien om te maskeren dat de populaire bestelbus leentjebuur speelt bij de Ford Transit?



Hoewel de Volkswagen Transporter op de foto's vanbuiten nog een psychedelische bestickering draagt, ziet hij er van voren duidelijk uit als Volkswagen. Het interieur komt eveneens uit de eigen designstudio's. Volkswagen spreekt in zijn persinformatie dan ook nadrukkelijk over een 'distinctive Volkswagen DNA'. Maar in de achterste ruitstijl en het achterwerk als geheel herkennen we toch duidelijk wat Transit-genen.



Nieuwe Volkswagen Transporter groeit flink



Verder weten we dat de nieuwe Volkswagen Transporter in de standaarduitvoering 5,05 meter lang is. dat betekent dat-ie bijna 15 centimeter is gegroeid. In de breedte meet de nieuwe Transporter 2,03 meter, een toename van bijna 13 cm. De wielbasis nam met zo'n 10 cm toe en bedraagt nu 3,10 meter. Wie extra ruimte nodig heeft, kan opteren voor een Transporter met een verlengde wielbasis en een totale lengte van 5,45 meter. Afhankelijk van de buitenmaten past er 5,8 tot 9 kubieke meter aan gereedschap, pakketjes of potaarde in Volkswagens nieuwe pakezel. De extra ruimte is onder meer te danken aan de toegenomen breedte tussen de wielkasten.

Motoren Transporter 7: diesel, plug-in hybride én elektrisch



Wat de aandrijflijnen betreft, heeft de nieuwe Volkswagen Transporter een paar verrassingen in petto. in de eerste plaats wordt-ie gewoon weer met dieselmotoren leverbaar. Al vragen wij ons af of daar met de invoering van de vele nul-emissiezones in Nederland nog animo voor is. Hoe dan ook kondigt Volkswagen TDI-motoren aan, met 110, 150 en 170 pk. Desgewenst kun je de twee sterkste diesels met vierwielaandrijving bestellen.



Er komt ook een 233 pk sterke plug-in hybride Transporter, maar ook daarmee kom je in de nabije toekomst de nul-emissiezones niet in. Daarvoor ben je aangewezen op de volledige elektrische Transporter. Want dat is verrassing nummer twee: Volkswagen gaat naast de elektrische ID. Buzz Cargo ook e-Transporters leveren. Daarbij kun je kiezen uit accupakketten van 54 en 83 kWh. De e-Transporter met de kleinste batterij krijgt maximaal 116 pk. In combinatie met het grotere accupakket loopt het vermogen op tot 136, 218 of zelfs 286 pk.



Hoeveel laadvermogen voor e-Transporter?



Voor de diesels noemt Volkswagen een maximum laadvermogen van 1300 kg, oftewel 100 kg meer dan voorheen. Dat is dubbel zoveel als een elektrische ID.Buzz Cargo mag vervoeren. Die zit immers - letterlijk - met een zwaar accupakket in zijn maag. We zijn dan ook erg benieuwd naar het maximaal toelaatbare gewicht van de e-Transporter, maar dat houdt Volkswagen nog onder de pet. Net zoals het merk er niet mee te koop loopt dat de nieuwe Transporter straks niet meer in Duitsland van de band loopt, maar in Turkije ... Net als de Ford Transit.

Prijs en uitrusting nieuwe Volkswagen Transporter (2025)



De nieuwe Transporter komt, evenals de nieuwe Multivan pas in 2025 op de markt. Maar in Duitsland is-ie nu al te bestellen. En nog wel voor extra gunstige introductieprijzen vanaf 36.780 euro. Voor dat geld krijg je volgens de Wolfsburgers een riante standaarduitrusting.

Deze omvat onder meer led-koplampen, een elektronische parkeerrem met hill hold-functie, een 12-inch digitaal instrumentarium en een infotainmentsysteem met DAB+, Apple CarPlay, Android Auto, online-services en een 13-inch aanraakscherm. Veiligheidssystemen als actieve spoorassistentie, een automatische noodremfunctie en verkeersbordherkenning ontbreken evenmin.