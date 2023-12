Waarom wij blij worden van de Suzuki Swift (2024) en jij waarschijnlijk ook

Suzuki is een sympathiek merk dat nooit gekke dingen doet. Bij een nieuwe Suzuki Swift - te koop als hybride met automaat en handbak - herken je altijd de voorganger. Dat is nu ook weer zo. Maar als je beter kijkt, zie je talrijke kleine, doordachte vernieuwingen.



Onderhuids is bij de nieuwe Suzuki Swift veel hetzelfde gebleven. Zo wordt de auto op het Heartect-platform gebouwd, net als het huidige model. Wel is dit platform aangepast, zodat moderne veiligheidsfeatures als een automatisch noodremsysteem en grootlichtassistent kunnen worden geleverd. Ook vermoeidheidsherkenning wordt leverbaar op de nieuwe Swift, net als adaptieve cruisecontrol met spoorassistent.



En dan de afmetingen. Die zijn bijna hetzelfde als bij de oude Swift: hij is 3,86 meter lang en dat is een toename van 1,5 centimeter. De bagageruimte bleef met een inhoud van 265 liter ongewijzigd. Het zijn de kleine dingen die het doen, want met neergeklapte achterbank krijg je er 10 liter bij. In totaal past in de Swift nu 589 liter aan bagage. Suzuki heeft mededogen met zijn wat op leeftijd rakende clientèle, want de tildrempel van de Suzuki Swift is lager en de opening van de kofferbak breder.

Suzuki Swift op basis van zijn voorganger

De uiterlijke overeenkomsten met de huidige Swift, die te koop is sinds 2017, zijn duidelijk zichtbaar. De Swift lijkt wat ronder en boller te zijn geworden, met bredere heupen rond de C-stijlen. De grille is zwart als je eerste bak koffie van de dag.

Als je beter kijkt, zie je toch afwijkende details. Zo zijn de deurgrepen van de achterportieren weer teruggeplaatst naar de traditionele positie. In de huidige Swift zitten ze nog 'verstopt'. Aan de achterkant zien we een brede bumper en led-achterlichten.



Dashboard met gewone knoppen

Suzuki doet niet mee met de interieurtrends van 2024: geen schreeuwende kleuren en enorme schermen, maar gewoon een bekend dashboard met echte knoppen en veel zwart- en grijstinten. We verheugen ons er nu al op dat we niet door 300 menu's moeten scrollen voor iets simpels als het verstellen van de zijspiegels. Ook hier denkt Suzuki aan de details, want het dashboardkastje is nu groter.



Niet dat de Swift achter de moderne feiten aanloopt, want hij heeft gewoon Apple CarPlay en Android Auto, stemherkenning en Bluetooth.Zoals Suzuki ook belooft dat de Swift veel stiller is dan voorheen: de inkopers hebben extra isolatiemateriaal ingeslagen en bij de portieren en achterklep werden verbeterde rubbers geplaatst.

Suzuki Swift (2024) automaat

De keuze aan motoren is overzichtelijk: er is maar één optie. Het is een hybride aandrijflijn, waarbij een 1,2-liter driecilinder benzinemotor hulp krijgt van een kleine elektromotor van 2,3 kW. De benzinemotor levert 81 pk en 110 Nm koppel. Hij is verkrijgbaar met een handgeschakelde vijfbak of een automaat (CVT-transmissie).



Prijs Suzuki Swift nog niet bekend

De nieuwe Suzuki Swift staat in het voorjaar van 2024 in de showroom. Dan wordt ook de prijs bekendgemaakt. Welke uitvoering je ook kiest, Suzuki geeft altijd zes jaar fabrieksgarantie.