Elektrische opvolger Saab 9-5 in juli in productie

Saab-fans die dagelijks noodgedwongen Tesla rijden, maar in het weekend steevast hun oude Saab uit de garage trekken, opgelet! Het voormalig NEVS-project, de Emily GT, is opgekocht door het Canadese bedrijf EV Electra. De hoop is dat de Emily GT vanaf juli 2024 in Saab-bakermat Trollhättan van de band gaat lopen.



Afgelopen zomer berichtten we al over de sensationele Emily GT. Een grote elektrische sedan, ontwikkeld door voormalig Saab-ingenieurs in Saab-bakermat Trollhättan, Zweden.

Elektrische Saab 9-5 nazaat met 1000 km actieradius



Buiten de uiterlijke verwantschap met de laatste generatie Saab 9-5, valt de auto op door zijn vier wielmotoren, grote accupakket (tot 175 kWh) en indrukwekkende actieradius (tot ruim 1000 km). De auto was nog ontwikkeld bij de nieuwe eigenaar van de oude Saab-boedel, NEVS.

Dat bedrijf was op zijn beurt weer onderdeel van een groot Chinees vastgoedconcern, dat door de vastgoedcrisis in China in financieel zwaar weer terecht was gekomen. Om die reden was er geen geld meer om de Emily GT door te ontwikkelen, laat staan de auto in productie te nemen.

Emily GT maakt indruk

m te voorkomen dat hun kindje met het badwater weggegooid dreigde te worden, trad de Zweedse bedrijfsleiding van NEVS in de openbaarheid en toonde de Emily GT aan de internationale pers, die onder de indruk was. Prompt werd 80 procent van het fabrieksterrein opgekocht door Stenhaga Invest, geleid door de Zweedse vastgoedmiljardair Svante Andersson. Maar aan alleen een fabrieksterrein met een paar productiehallen, heb je niet genoeg.



Om de Emily GT daadwerkelijk productieklaar te krijgen en te gaan bouwen, was ook ontwikkelingsbudget nodig. Dat lijkt nu gevonden bij EV Electra uit Canada dat het Emily GT-project koopt. Ook verwerven de Canadezen de rechten van de Pons, een zelfrijdende taxi die ook bij NEVS in Trollhättan in ontwikkeling is.



Glory days in Trollhättan



Volgend de directer van EV Electra, Jihad Mohammed, is er genoeg beginkapitaal aanwezig en is er meer geld onderweg. Om meer vaart in de activiteiten te krijgen, gaat het bedrijf de komende maanden nieuw personeel werven. Om te beginnen een man of 40 à 50, en vanaf januari richting de zomermaanden komen daar nog zo'n 100 mensen bij. Volgens Mohammed wil EV Electra met zijn investeringen in de 'glory days' van Trollhättan terugbrengen.



Ook twijfels over wedergeboorte van 'nieuwe Saab'



Dat klinkt positief, maar volgens voormalige Saab-ingewijden waren de productielijnen ronde de tijd van het Saab-faillissement in 2011 al hopeloos verouderd. Dat zou betekenen dat er anno 2024 vele honderden miljoenen euro's in de fabriek gepompt moeten worden om hem weer up-to-date te krijgen. En ook de auto zelf is nog niet volledig productieklaar.

In een interview met de Zweedse krant Dagens Nyheter wuifde Mohammed dit weg: "Er is inderdaad veel geld nodig, maar geen honderden miljoenen."