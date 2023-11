Deze snoezige Renault Twingo (2026) is de volgende betaalbare EV van 20.000 euro

‘Leuk hoor, dat elektrisch rijden, maar de prijs van een EV is nog veel te hoog.' Dit argument kan in de prullenbak, want er komen meerdere nieuwe betaalbare elektrische auto’s aan. Een voorbeeld is deze snoezige nieuwe versie van een oud icoon: de Renault Twingo.

Renault haalde deze week op een event het doek van dit concept dat verdacht veel op de eerste generatie Twingo uit de jaren 90 lijkt. We sommen op: de mpv-vorm, de nagenoeg ronde koplampen en achterlichten, de ronde deurgrepen en zelfs de drie kleine luchtinlaten op de motorkap.

Met onze gratis nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle betaalbare EV's die onderweg zijn!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Geen rechtstreekse kopie

De luchtinlaten hoeven bij het gebrek aan een verbrandingsmotor niet als zodanig te functioneren. Op het elektrische conceptmodel van de Twingo worden ze gebruikt als stijlelement en laten ze het laadpercentage zien. Verder kun je ook aan het aantal deuren zien dat het geen directe kopie is van het origineel. De nieuwe Renault Twingo wordt een vijfdeurs auto en geen driedeurs; de deurhendels van de achterste exemplaren zijn verwerkt in de C-stijl, net als bij de huidige elektrische Twingo.

Het interieur is nog niet onthuld en blijft nog gissen, al hopen we dat de nieuwe Twingo net zo slim met de ruimte omspringt als de oer-Twingo. Gek genoeg noemde Renault-ceo Luca de Meo tijdens de presentatie de oude Twingo niet als voorbeeld, maar de Japanse kei car. Hij is onder de indruk van het intelligente ontwerp van dit type auto en wil van de Twingo een Europese versie maken.

Renault Twingo wordt hoogstandje

We worden niet alleen vrolijk van het olijke uiterlijk en het mogelijk slimme interieur van de toekomstige elektrische Renault Twingo, ook qua techniek moet de Franse stadsauto een hoogstandje worden. Renault wil er de meest efficiënte EV ooit van maken en mikt op een verbruik van 10 kWh per 100 kilometer.

Mocht dit verbruik echt worden bereikt, dan wordt de Renault Twingo 50 procent efficiënter dan de compacte EV’s van vandaag. Bijkomend voordeel van deze hoge efficiëntie is dat Renault een kleinere batterij kon toepassen zonder al teveel actieradius in te leveren. En een kleinere batterij betekent minder kosten. Wat de actieradius is, zegt Renault trouwens nog niet.

Meer technische gegevens zijn nog niet vrijgegeven, maar naar alle waarschijnlijkheid zal de nieuwe Twingo staan op hetzelfde AmpR Small-platform waar zowel de nieuwe Renault 4 als 5 op komen te staan.

Renault Twingo (2026) prijs en introductie

En dan natuurlijk nog de prijs: Renault wil de Twingo voor minder dan 20.000 euro aanbieden. Daarbij beloven de Fransen dat de EV maandelijks niet meer dan 100 euro gaat kosten. Wie razend enthousiast is geworden, moet een beroep doen op zijn of haar geduld: de nieuwe elektrische Renault Twingo wordt pas in 2026 verwacht.

Wie niet tot dan wil wachten moet het doen met de huidige betaalbare EV uit de Renault Group: de Dacia Spring. Wie wel wil wachten, kan ook gaan voor de toekomstige concurrenten zoals de Volkswagen ID.1, Tesla Model 2 en Citroën ë-C3.