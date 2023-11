Autoverkopers verkopen liever geen EV's, want dat kost te veel tijd

Tijd is geld en dus staan autoverkopers niet te springen om elektrische auto’s aan te prijzen bij klanten. Een ‘gewone’ auto is gesneden koek voor veel mensen, maar klanten voor EV’s blijven maar tijdrovende vragen stellen …

Het probleem is dat het veel langer kan duren om een elektrische auto te verkopen dan een auto met verbrandingsmotor. Zoals een voormalig autoverkoper uitlegt, is een verkoopgesprek van een uur vaak al genoeg om een benzineauto te verkopen en zo een mooie commissie op te strijken.

Maar een elektrische auto aan de man of vrouw brengen kost veel meer tijd. Zo zijn er meestal vier bezoeken aan de dealer van elk een uur voor nodig. Klanten willen er zeker van zijn dat ze de technologie begrijpen en snappen hoe ze moeten opladen. Vier uur werken in plaats van één uur om dezelfde commissie te verdienen, dat zien autoverkopers als een loonsverlaging van 75 procent.

Autoverkopers in de VS en Nederland

Hoewel dit de mentaliteit van de Amerikaanse autoverkoper is, kunnen we ons goed voorstellen dat er ook bij Nederlandse autodealers adviseurs werken die er zo over denken. Een Opel Corsa met een benzinemotor is klip-en-klaar voor klanten, maar zodra je een Opel Corsa Electric aanprijst, begeef je je op het gladde ijs van lange laadtijden en een wispelturige actieradius. Om maar een auto als voorbeeld te noemen.

Van de andere kant is de VS op het gebied van auto’s kopen en verkopen toch meer het Wilde Westen. Met autodealers die populaire modellen ver boven de adviesprijs aanbieden (zogeheten dealer markups) en verkoopadviseurs die glashard liegen tegen klanten. Bijvoorbeeld klanten ontmoedigen om een BMW i3 te kopen, door te verkondigen dat ze er niet mee op de snelweg kunnen rijden. Zijn topsnelheid is namelijk maar 70 km/h … Nederlandse autoverkopers zeggen zulke domme dingen niet. Hoop ik.