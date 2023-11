Goedkope Tesla van 25.000 euro wordt bij ons om de hoek gebouwd

Wanneer de langverwachte goedkope Tesla van 25.000 euro precies op de markt komt, heeft Tesla nog niet gezegd. Maar waar deze nieuwe goedkopere Tesla gebouwd gaat worden, is nu wel bekend.

Volgens persbureau Reuters gaat de goedkope Tesla van 25.000 euro in productie in de megafabriek in Berlijn. Redelijk om de hoek dus. Ook de Tesla Model Y loopt hier van de band. Topman Elon Musk van Tesla bracht onlangs een bezoek aan Tesla's enige productiefaciliteit in Europa en heeft de medewerkers alvast verteld dat ze behalve de Model Y ook de Tesla Model 2 gaan bouwen. Behalve in Berlijn zal de auto ook in een andere gigafactory gebouwd worden, waarschijnlijk in China.

Of de nieuwe goedkopere Tesla daadwerkelijk Model 2 gaat heten, is nog onzeker. Wat we ook nog niet zeker weten, is wanneer de auto in productie gaat. We hebben eerder gezegd dat de Tesla van 25.000 euro in 2024 op de markt komt. De productie laat echter nog wel even op zich wachten. De auto komt op het aangekondigde nieuwe next generation-platform van Tesla te staan. En dat is nog niet uitontwikkeld. Verder moet ook de productielijn hierop aangepast worden.

Overigens lukt het de 'Model 2' niet meer om de eerste elektrische auto van 25.000 euro te worden; die primeur is voor de Citroën ë-C3.

Goedkope Tesla wordt 'mooi' en 'cool'

Musk heeft beloofd dat de nieuwe goedkopere Tesla behoudender van design wordt dan de Tesla Cybertruck. Dat lijkt ons verstandig, want deze elektrische pick-up ziet er op zijn zachtst gezegd nogal maf uit. Musk beschrijft de kleinste EV van Tesla als 'cool', 'mooi' en 'utilitair'. De verwachting is dat het niet alleen de kleinste Tesla wordt, maar ook de meest geproduceerde. Insideevs'.com heeft het zelfs over enkele miljoenen exemplaren per jaar.

En voor wat het waard is: tussen neus en lippen door heeft Musk ook tegen zijn medewerkers gezegd dat het interieur van de Berlijnse fabriek met kunst versierd wordt. Er is al graffitikunst aangebracht, maar hier blijft het volgens de excentrieke CEO niet bij.