Jeep draait 180 graden en brengt Avenger met benzinemotor toch naar Nederland

Nederland is een echt EV-land en het was de bedoeling dat elke Jeep Avenger de showroom zou verlaten met een laadkabel in de kofferbak. Maar plannen veranderen en nu is het stoere suv'tje ook te koop met een benzinemotor.



Als je op jeep.nl een Jeep Avenger gaat samenstellen, kun je nu ook kiezen voor een benzinemotor. Het gaat om een 1,2 liter driecilinder met turbo die 100 pk en 205 Nm produceert. Dat maakt de benzine-Avenger minder sterk dan zijn elektrische broer (156 pk en 260 Nm).

Originele plan gewijzigd

Het originele plan van Jeep was om de Avenger op de meeste markten enkel als EV te introduceren. Alleen in Italië en Spanje zouden klanten door de gebrekkige laadinfrastructuur een benzineversie van de compacte suv kunnen bestellen.

Al snel kwamen hier meer landen bij, waaronder Duitsland, Frankrijk, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Dit deed Jeep volgens topman Eric Laforge simpelweg omdat de Avenger met een benzinemotor goedkoper kan worden verkocht en dus meer klanten aantrekt dan de elektrische versie.

Fors verschil

Het prijsverschil is bij onze buurlanden dan ook fors te noemen. Zo betalen Duitse Avenger-klanten die kiezen voor een benzinemotor precies 10.000 euro minder dan voor de elektrische Avenger (27.000 vs. 37.000 euro voor de EV). Bij onze Zuiderburen is dit verschil nog groter; in België koop je voor 27.000 een benzine-Avenger en voor 38.500 euro de elektrische versie.

Nederlands prijsverschil valt tegen

Slecht nieuws voor de Nederlanders die na het lezen van dit bericht direct een Avenger met benzinemotor willen bestellen: in Nederland is het prijsverschil lang niet zo groot als in andere landen. Mede door de bpm valt de Nederlandse prijs van de benzineversie van de Avenger een stuk hoger uit dan in België en Duitsland: 33.850 euro. Omdat de elektrische Avenger hier na aftrek van 2950 euro subsidie 36.550 euro kost, is het verschil ‘slechts’ 2700 euro.

Wel moet daarbij de kanttekening worden geplaatst dat de benzineversie enkel (nog) verkrijgbaar is in de Altitude-uitvoering. Bij de Avenger Full Electric is dit het derde uitrustingsniveau en kost dit klanten dan ook 3 mille extra. Echter komt het prijsverschil van 5700 euro alsnog niet in de buurt van de Duitse of Belgische situatie.

Prijzen Jeep Avenger op een rij

Benzine:

Avenger 1.2 Altitude: 33.850 euro

Elektrisch (voor subsidie):

Avenger Full Electric: 39.500 euro

Avenger Full Electric Longitude: 40.500 euro

Avenger Full Electric Altitude: 42.500 euro

Avenger Full Electric Summit: 44.500 euro

