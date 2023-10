De Toyota FT-Se accelereert in slechts 3 tellen van 0 naar 100 km/h. En hij gaat hoogstwaarschijnlijk in productie. Veel meer laat Toyota nog niet los, maar Porsche krijgt een geduchte concurrent. Zeker omdat de Japanners kiezen voor opmerkelijke schakeltechniek.



De Toyota FT-Se is recent onthuld op de Japan Mobility Show. Over de elektrische 2-zits sportwagen werd nog maar weinig bekendgemaakt, maar nu heeft designer en projectleider Hideaki Iida tegenover insideevs.com iets meer prijsgegeven. Onder meer dat de Toyota FT-Se dezelfde batterij heeft als de Lexus LF-ZC.



Toyota heeft al bevestigd dat de nieuwste elektrische auto van Lexus in 2026 in productie gaat. Iida: "De Lexus komt in 2026 en de Toyota FT-Se hierna. Een exact jaartal kan ik nog niet geven, maar houd rekening met zo snel mogelijk na 2026."

Als dat inderdaad gebeurt, kan Porsche zijn borst natmaken, want de Toyota FT-Se heeft de elektrische opvolger van de Porsche 718 Boxster en Cayman in zijn vizier.

Toyota is van plan een prototype van de FT-Se te testen op de Nürburgring. Dit zegt hoofdingenieur Fumihiko Hazama tegen TopGear: "Helaas kan ik nog niet prijsgeven welke rondetijden we voor ogen hebben, maar dat we met een prototype het circuit opgaan, is absoluut zeker. Een snelle rondetijd op de Nürburgring is een belangrijk doel."



Toyota FT-Se heeft 2 elektromotoren

Volgens de hoofdingenieur is het een uitdaging om tijdens topprestaties de temperatuur van de batterij laag te houden. Vandaar dat de FT-Se is voorzien van enorme luchtinlaten aan de voorkant. De Toyota FT-Se heeft zowel voor als achter een elektromotor en dus ook vierwielaandrijving. Hazama legt uit dat de EV een speciale achteras heeft die driften mogelijk maakt.

Concurrent Porsche Boxster en Cayman electric

Of de FT-Se als Toyota op de markt komt, is trouwens nog maar de vraag. Tegenover insideevs.com zegt Hideaki Iida dat het om een geheel nieuwe designtaal gaat. "Het ontwerp moet benadrukken dat het een nieuw en geen traditioneel merk betreft."

Dit betekent wellicht dat de FT-Se als zelfstandig model van Toyota Gazoo Racing wordt uitgebracht. Op de foto's zie je dan ook geen Toyota-logo's op de carrosserie, maar die van GR. Voormalig topman Akio Toyoda bevestigde al eerder dat Gazoo Racing zijn eigen elektrische auto krijgt.

Ten slotte een opmerkelijk nieuwtje: het zou zomaar kunnen dat de FT-Se geen automaat krijgt, zoals gebruikelijk bij een EV, maar een handbak. Toyota werkt aan een speciale handbak die bedoeld is voor zijn sportiefste geëlektrificeerde modellen.