Met deze private lease actie rijd je al vanaf 269 euro per maand in een cabrio

Wanneer je naar buiten kijkt, lijkt het cabrioseizoen definitief voorbij te zijn. Maar rijden in een dakloze auto blijft een bijzondere ervaring. Met deze private lease-aanbieding uit de private lease vergelijker van Auto Review rijd jij al vanaf 269 euro per maand in deze cabrio.



Met private lease betaal je maandelijks een vast bedrag, waarin belangrijke kostenposten als wegenbelasting, verzekering, aanschaf, afschrijving en onderhoud in verwerkt zitten. Alleen de benzinekosten komen daar nog bij.

Tijd kan voelen alsof het voorbij vliegt. En als het voorjaar weer doorbreekt, de vogeltjes beginnen te fluiten en de zon weer schijnt, kun jij rondrijden in deze stijlvolle, compacte en leuke cabriolet. Het gaat om de stijlvolle Fiat 500C. Via onze private lease vergelijker vind je een actie voor de Italiaanse stadsauto. Deze Fiat 500C private lease je al vanaf 269 euro per maand door deze aanbieding.

Wat krijg je bij deze aanbieding?

Voor dat geld private lease je de Fiat 500C in de Selezione Arancia Hybrid-uitvoering. Deze versie van de 500C heeft een mild-hybride aandrijflijn met 70 pk aan vermogen en een koppel van 92 Nm. Verder belooft Fiat dat je met deze auto zuinig kunt rijden (WLTP: 1 op 19,2), zodat je ook de benzinekosten in de hand houdt.

Verder is de absolute eyecatcher van deze Fiat 500C uiteraard het roldak. Als het cabrioweer aanbreekt, rol je het dak zo naar achteren zodat je de zon direct op je huid kunt voelen. De B- en C-stijlen van de auto blijven overeind staan, maar het onmiskenbare wind-in-je-haren-gevoel is er niet minder om. En bij minder weer voelt deze 500 gewoon aan als eentje met een stalen dak.

Verder krijg je in deze versie van de Fiat 500C standaard:

Cruisecontrol

Parkeersensoren achter

Airconditioning

15-inch lichtmetalen wielen

Elektrisch bediende ramen

Een start-/stopsysteem

Een 7 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Arancia Sicilia pastellak

Fiat 500C private lease

De Fiat 500C is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 269,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat 500C prijzen.

Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er onder andere 5 goedkope EV’s met minimaal 400 kilometer range: