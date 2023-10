Achtergrond: Wat zijn e-fuels en waarom zijn ze geweldig?

E-fuel is een verzamelnaam voor synthetische brandstof, die met behulp van groene elektriciteit wordt geproduceerd. Op termijn zouden e-fuels zowel benzine, diesel als kerosine kunnen vervangen, ook bij bestaande auto’s. Zonder dat de desbetreffende verbrandingsmotoren aan vermogen of levensduur inboeten.

Het mooie van e-fuel is dat er geen druppel of korrel fossiele grondstof aan te pas komt. Zoals gezegd worden e-fuels gemaakt met behulp van duurzaam opgewekte stroom, water en kooldioxide (CO2). Die CO2 kan worden verkregen als rest- of afvalproduct van de landbouw en industrie. Onder ideale omstandigheden kan het zelfs gewoon worden onttrokken aan de buitenlucht.

Dat proces op zich is geen verre of ingewikkelde toekomstmuziek, want er bestaan al installaties die dit doen. Als dergelijke installaties op industriële schaal worden ingezet, hebben ze een enorm potentieel om de toekomstige én bestaande voertuigen CO2-neutraal te maken.

Zeker aangezien het oorspronkelijk geplande, absolute EU-verbod op de verbrandingsmotor voor personenauto’s van de baan is. Er werd besloten dat de deur op een kier blijft voor andere technische oplossingen die de CO2-uitstoot reduceren. Ook e-fuels behoren daartoe.

Tip De nieuwe Fiat 500 Ontdek de stad in stijl. Stap vanaf €359,- per maand in de 100% elektrische Fiat 500 en profiteer nog van €2950,- overheidssubsidie.

Voordelen van e-fuels versus elektrisch rijden

Hoewel de politiek vooral inzet op batterij-elektrische mobiliteit, is lang niet iedereen ervan overtuigd dat dit de enige of ideale weg is. Zijn brandstofcellen, verbrandingsmotoren op waterstof of synthetische brandstoffen geen beter alternatief?

Veel automobilisten zien nog altijd niets in elektrische auto’s en hebben daar meerdere redenen voor. De vaak nog beperkte actieradius, zeker in de winter of als je de auto inzet als caravantrekker, is het voornaamste bezwaar. Rijden op e-fuels geeft dezelfde range als rijden op benzine.

Maar ook de lange laadtijden, hoge aanschafprijzen en de angst voor degraderende accu’s zijn veelgehoorde bezwaren. Om nog maar te zwijgen over de schaarste van de accugrondstoffen, de effecten van de winning op het milieu en de werkomstandigheden van de - vaak minderjarige - mijnwerkers. Stuk voor stuk serieuze bezwaren die niet gelden voor e-fuels.



Op de hoogte blijven van e-fuels? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Het grote nadeel van synthetische brandstoffen

Een aantal van deze bezwaren wordt in de nabije toekomst echter (deels) opgelost en mede daarom zijn veel wetenschappers van mening dat de batterij-elektrische aandrijflijn de meest efficiënte weg is naar uitstootvrij autorijden.

Een groot nadeel van synthetische brandstof is namelijk dat een auto op e-fuel tot vijf keer zoveel elektrische energie gebruikt als een EV. Een elektrische auto zet stroom immers direct om in bewegingsenergie. In die zin legt een auto op synthetische brandstof het dus hopeloos af tegen een elektrische.

Dan is er ook nog de vraag of er wel genoeg e-fuel geproduceerd kan worden, maar die kwestie gaan we tackelen in deel 3 van deze vierdelige reeks over e-fuels.