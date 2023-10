Hoe China wraak neemt op Europa wegens onderzoek oneerlijke concurrentie

Het onderzoek van de Europese Unie naar staatssteun aan Chinese autoproducenten heeft kwaad bloed gezet bij de Chinezen. Als vergelding voor het onderzoek heeft de Chinese overheid besloten de export van cruciale grondstoffen voor elektrische auto's te beperken.

De Europese Unie kondigde vorige maand bij monde van Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen een onderzoek aan naar oneerlijke concurrentie door Chinese autoproducenten. Volgens Von der Leyen zijn de enorme Chinese staatssubsidies onaanvaardbaar en verstoren ze de markt in Europa.



Lees alles over de mogelijke handelsoorlog en meer in onze gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Chinees antwoord

Na die uitspraken konden we natuurlijk wachten op een 'passend' antwoord uit Peking. Dat is ondertussen gearriveerd: het Chinese ministerie van Handel heeft besloten dat de export van grafiet naar onder andere Europa stevig wordt beperkt. Volgens het ministerie is deze maatregel genomen om de belangen van China te beschermen.

Grafiet is een van de belangrijkste grondstoffen voor accu’s in elektrische auto’s en laat China nu de grootste exporteur van deze grondstof zijn. Naar verluidt is het land verantwoordelijk voor ruim twee derde van de wereldwijde grafietproductie.

Handelsoorlog

De Chinese maatregel lijkt het startschot voor een handelsoorlog tussen Europa en China. In Europa klinken al langer geluiden om de oneerlijke Chinese concurrentie op het gebied van elektrische auto’s aan banden te leggen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door importheffingen op EV’s in te voeren.

Alternatief

Door deze ontwikkelingen wordt het voor Europese automerken nog belangrijker om een alternatief te vinden voor de grondstoffen die ze tot nu toe uit China haalden. Op die manier worden ze minder afhankelijk van de Chinese export en zijn ze minder kwetsbaar voor exportrestricties. Zo zou je grafiet in accupakketten bijvoorbeeld kunnen vervangen door silicium. Wordt vervolgd ...