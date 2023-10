Kia onthult EV5 in de hoop dat jij geen Skoda Enyaq bestelt

De nieuwe Kia EV5 is een elektrische suv van circa 47.000 euro die de strijd aangaat met populaire elektrische gezinsauto’s zoals de Tesla Model Y en de Skoda Enyaq.

Kia heeft de EV5 ontworpen voor millennial families. Ik ben geboren tussen 1981 en 1996, dus de elektrische suv zou aan al mijn eisen en verwachtingen moeten voldoen. Laten we in de materie duiken.



Kia EV5 met 64 of 88 kWh

Als veeleisende millennial val ik over het lage laadvermogen van Kia’s huidige elektrische suv, de Kia Niro EV. Ik wil snelladen met 230 kW, zoals in de Kia EV6! Maar Kia laat op dit moment nog niets los over de laadcapaciteiten van de EV5.

Maar aangezien de EV5 wordt geleverd met een accupakket van 64 of 88 kWh, moet-ie toch sneller kunnen opladen dan een Niro EV. Anders is de grootste batterij na een uur nog niet vol. En hij staat op het E-GMP-platform dat supersnel opladen ondersteunt. Dus het zal wel goed komen.

Kia belooft ons dat de EV5 over one pedal drive beschikt en het energiezuinige warmtepompsysteem van de EV6 krijgt. Die koelt of verwarmt de inzittenden en de batterij – beide presteren daardoor beter.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Kia voegt een derde display toe

Millennials staren de hele dag naar beeldschermen en de EV5 voedt onze pixelverslaving. Zoals in wel meer Kia’s bevat het dashboard twee breedbeeldschermen, een voor de instrumenten en de ander voor de multimedia.

Nieuw is de toevoeging van een derde display: een 5-inch klimaatregelingsdisplay. Het zit tussen de andere twee schermen in, waardoor je altijd de klimaatregeling onder handbereik hebt. Gelukkig zien mijn scherpe millennial-ogen op de interieurfoto’s ook fysieke schakelaars voor de temperatuur.

Kia geeft de EV5 nieuw vormgegeven menu’s waarbij de EV-specifieke functies makkelijker te gebruiken zijn. Ik ben benieuwd wat je daar in de praktijk van merkt, want in elektrische modellen van Kia zijn de meeste EV-functies al best makkelijk te vinden.

Rugklachten en middagdutjes

Millennials eten blijkbaar te weinig vlees, want er is niet genoeg leer voorhanden om het interieur van de EV5 ermee te bekleden. Dat moet wel de reden zijn dat Kia kiest voor bekleding van gerecyclede PET-flessen.

Wij lopen ook al richting de veertig en om rug- en wervelkolomklachten te voorkomen, plaatst Kia meervoudig verstelbare stoelen mét een traploos verstelbare rughoek. Massagestoelen zijn tegen meerprijs leverbaar.

Hoewel we de middagdutjes-leeftijd nog niet bereikt hebben, kun je het interieur van de EV5 omtoveren in een slaapkamer. Dan klap je de tweede zitrij volledig plat. De hoedenplank kun je transformeren tot een tafel. Om je drankjes koel of juist warm te houden, komt Kia met een soort koelkastje met een temperatuurbereik van 5 tot 55 graden. Met een inhoud van 4 liter is-ie waarschijnlijk precies groot genoeg om de rijst in je afhaal-poké bowl lauwwarm te houden.

Blijf op de hoogte van de Kia EV5! Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Kia EV5 prijzen en introductie

Kia onthult de EV5 samen met twee concept cars: de Kia EV3 en Kia EV4. De prijzen variëren van 35.000 tot 50.000 dollar. Wij gaan ervan uit dat de EV5 de duurste van het stel is en met de huidige wisselkoersen komt dat neer op 47.000 euro.

Kia noemt nog geen lanceerdatum. De beste indicatie voor nu is ergens in 2024.