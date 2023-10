Deze twee wereldrecords heeft de Mazda MX-5 op zijn naam staan

In 1989 komt de Mazda MX-5 op de markt, het eerst in Amerika. De eerste generatie Mazda MX-5 (NA) heeft in ieder geval twee wereldrecords op zijn naam staan, waaronder dat van bestverkochte roadster ooit. Hier volgen 12 weetjes over de cabriolet die werkelijk iedereen leuk vindt.

1: Amerikaans idee

De Mazda MX-5 hebben we te danken aan een Amerikaan, autojournalist Bob Hall die vloeiend Japans spreekt. Hij adviseert Mazda in 1979 een simpel, betaalbaar open sportwagentje te bouwen dat hetzelfde gevoel moet geven als de kleine Britse roadsters van weleer zoals de MGB en de Triumph Spitfire.



2: Wereldrecord

De MX-5 heeft nog een wereldrecord in handen, namelijk dat van de langste parade van Mazda-modellen. Op 18 september 2022 reden maar liefst 707 MX-5's achter elkaar over het circuit van Modena. Hiermee werd het vorige record van 683 auto's dat op het circuit van Lelystad werd gevestigd verbroken.

3: Klapkoplampen



De eerste generatie (NA) is de enige met klapkoplampen. Op die manier kan de neus laag blijven en gestroomlijnd. Vanwege mogelijk gevaar voor voetgangers heeft de tweede generatie normale koplampen. De eerste Lotus Elan is de hoofdinspiratiebron. Zet de MX-5 ernaast en je ziet direct de overeenkomsten, zoals de klapkoplampen.

4: Klassieke opstelling

Mazda werkt aan drie prototypes: classic, front-wheel-drive en mid-engine. Uiteindelijk valt de keuze op classic, met de motor voorin en achterwielaandrijving. In september 1984 begint de ontwikkeling. Mazda verscheept het eerste prototype naar Santa Barbara in Californië. Met het idee dat de auto daar getest kan worden in zijn natuurlijke omgeving. De enthousiaste reacties van voorbijgangers doet Mazda definitief besluiten de MX-5 in productie te nemen.

5: Airbag- of Momo-stuur

In maart 1987 wordt het exterieurdesign definitief. Ruim een jaar later legt Mazda het definitieve interieur vast. Het model voor Amerika krijgt een airbagstuurwiel, maar in alle andere landen wordt de roadster uitgerust met een klassiek driespaaks stuurtje van de Italiaanse fabrikant Momo.

In maart 1989 presenteert Mazda de MX-5 officieel aan de pers in Hiroshima, kort nadat de cabriolet op de autoshow van Chicago zijn publieksdebuut beleefde.

6: Blauw, rood of wit

In het begin is de MX-5 in slechts drie kleuren leverbaar: blauw, rood en wit. Later volgt een donkergroene kleur die voorbehouden is aan de eerste gelimiteerde editie van de MX-5, inclusief beige leren bekleding. Een hardtop is optioneel leverbaar.

7: Geïnspireerd op Le Mans

Misschien wel de meest opvallende limited edition is de MX-5 Le Mans 24 uit 1991 die alleen in Engeland leverbaar was. Het oranje/groene kleurenschema is geïnspireerd op dat van de Mazda 787B, de racewagen waarmee Mazda als eerste Japanse autofabrikant ooit de legendarische 24 uur van Le Mans wint.

8: Zonder schadelijke uitstoot

In 1994 bouwt Mazda een prototype met een rotatiemotor die door waterstof wordt aangedreven.

9: Accu niet onder de motorkap



Om de auto achter zwaarder te maken, verhuist de accu naar de bagageruimte en is het reservewiel niet van lichtmetaal maar van staal. De motorkap bestaat uit aluminium, evenals bepaalde componenten van de voorwielophanging. Dit leidt tot de ideale gewichtsverdeling van 50/50.



10: Turbopower

Mazda heeft 5428 exemplaren gebouwd van de MX-5 Mazdaspeed. De turbomotor (!) leverde een vermogen van ruim 180 pk.

11: Drie motoren

In het begin is de Mazda MX-5 alleen leverbaar met een 1,6-liter viercilinder met 116 pk. De auto weegt slechts 950 kg. Later volgen een 1,8-liter viercilinder met 131 pk en nog een 1.6 maar dan met 90 pk. De zeldzamere 1.8 herken je aan de dikkere poten van de buitenspiegels en de verstevigingsstang pal achter de voorstoelen.

12: Miljonair

Er zijn inmiddels bijna 1,2 miljoen exemplaren van de MX-5 verkocht. Daarmee is het de bestverkochte roadster ooit, wederom een wereldrecord dus.