Subaru viert de Europese introductie van de Subaru Crosstrek, de opvolger van de Subaru XV. We speuren in het persbericht naar hard nieuws in cijfers. Na enig zoekwerk vinden we het. Het is 4,5 centimeter lang ...



In 2023 verkochten de Nederlandse Subaru-dealers tot en met september 58 nieuwe auto's. Hun Belgische collega's deden het een stuk beter en brachten tot en met augustus 274 Subaru's aan de man. Maar om nu te zeggen dat de koffieautomaten in de Belgische showrooms overuren maken, zou een ernstige overdrijving zijn. Op Europees niveau verkocht Subaru in dezelfde periode 16.000 nieuwe auto's. Dat is ook niet echt een getal om over naar Japan te schrijven.



Opvolger Subaru XV heet Crosstrek



In een poging het tij een tikje te keren, introduceert het Japanse merk nu de opvolger van de Subaru XV. Net als op de thuismarkt en in de Verenigde staten gaat het nieuwe model Crosstrek heten. De huidige Subaru XV is sinds 2017 op de markt en wordt verkocht - nou ja, soms dan - met een 1,6-liter boxermotor en een hybride-aandrijflijn, waarin een 2,0-liter boxer samenwerkt met een elektromotor. Zoals de Subaru-traditie voorschrijft, is de XV standaard een vierwielaandrijver. Dat laatste geldt ook voor de nieuwe Crosstrek, maar die komt alleen als 2.0 e-Boxer op de markt.

Betere torsiestijfheid

Vanbuiten doet de nieuwe Crosstrek nog altijd sterk denken aan zijn voorganger. Al ziet de grille er een stuk agressiever uit dan voorheen. De smalle koplampen lijken wel wat op de lampunits van de elektrische Subaru Solterra. Op zoek naar groot nieuws lezen we over een verbeterde torsiestijfheid, meer stuurgevoel en een veiliger wegligging dankzij een actieve koppelverdeling tussen de vier aangedreven wielen.



Trekgewicht Subaru Crosstrek



Uiteraard is de auto vanbinnen ook helemaal up-to-date: "Het interieur, leverbaar in twee kleuren bekleding met zilveren stiknaden, benadrukt dat de Crosstrek geschikt is voor een actieve levensstijl", aldus het trotse persbericht. Dat je het even weet. Vroeger was Subaru heel populair onder caravaneigenaren - met een al dan niet actieve levensstijl. Van het trekgewicht van 1270 kilogram van de nieuwe Subaru Crosstrek zijn we echter niet echt onder de indruk. Bovendien is het geen kilo meer dan de huidige XV aan de haak verdraagt.

Lager geluidsniveau



Hoe zit het met andere belangrijke waarden? Aah, het geluidsniveau is met 50 procent verlaagd - zij het bij een snelheid van 20 km/h. Mmm, in zwaar terrein misschien een lang aangehouden snelheid, maar op de A1 gaan we meestal harder. Hoe zit het met het vermogen, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot? Die vielen bij de XV nogal tegen, reden waarom de prijs van de XV 2.0 e-Boxer ruimschoots de 50.000 euro passeert. Daarover zijn nog geen gegevens bekend ...

Harde cijfers over de Subaru Crosstrek



Uiteindelijk stelt Subaru ons toch niet teleur. Want over de maximale laadruimte heeft het merk concreet, cijfermatig nieuws te melden. Die is gegroeid van 1310 tot ... 1314 liter. Een toename van 4 hele liters. Maar dat is nog niks vergeleken met de groei die de achterruitwisser heeft doorgemaakt. Dat ding werd 4,5 centimeter langer!



Als je bedenkt dat 40 procent van de Europese Subaru-kopers voor een XV kiest en je weet dat Subaru-rijders heel loyaal zijn, dan zijn zo'n 6000 Europeanen vast heel blij dat de opvolger van hun XV dit soort verbeteringen laat zien. Maar of het zal bijdragen aan een veilige Europese toekomst van Subaru, valt ernstig te betwijfelen. En dat gaat ons aan het hart, want eigenlijk vinden we het een heel sympathiek, eigenwijs merk.