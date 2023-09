Polestar-ontwerper sloopt concurrenten: ‘Nieuwe auto’s lijken op aardappels’

Veel automerken proberen de actieradius van hun modellen op te rekken met een zo aerodynamisch mogelijk ontwerp. Dat is een doorn in het oog van Polestar.

Nahum Escobedo - hoofdontwerper van de Polestar 3 - neemt in gesprek met het Australische WhichCar geen blad voor de mond. Gevraagd naar zijn grootste ergernissen wat betreft auto-ontwerpen is Escobedo duidelijk: “Elektrische auto’s worden tegenwoordig zo rond vormgegeven dat ze lijken op een aardappel of een ‘jelly bean’, omdat dit goed is voor de stroomlijn. Met Polestar willen we het anders doen.”

Nog een ergernis: kerstverlichting op wielen

De ronde vormgeving is niet het enige aspect van moderne auto’s waar Escobedo van gruwelt. Ook de overmatige sfeerverlichting kan niet op goedkeuring van de ontwerper rekenen: “Er zijn zoveel lichtjes dat ik het gevoel heb in een kleine versie van Las Vegas te zijn beland. Zoveel knoppen, zoveel lampjes: dit is paars, dit is groen, dit is oranje.” Hij zegt verder dat autofabrikanten het ook aan de buitenkant overdrijven, waarbij hij naar sommige auto's verwijst als 'kerstverlichting op straat'.

Minimalistisch

Polestar richt zich volgens Escobedo op een minimalistisch maar herkenbaar design. “We willen dat onze auto’s er op een bepaalde manier uitzien. Zodat je ernaar kijkt en het direct herkent als een Polestar, zonder enorme emblemen of merknamen. Dat is de Scandinavische designfilosofie”, sluit Escobedo af.

Niet de enige

De merkidentiteit lijken ze duidelijk te hebben bij Polestar. CEO Thomas Ingenlath deed eerder dit jaar vergelijkbare uitspraken over auto-ontwerpen: “Ik zou beslist een bepaald percentage actieradius opofferen om de auto meer karakter en een sterkere identiteit te geven”, zo liet de topman weten.