De dreigende verhoging van de benzine- en dieselprijzen per 1 januari van 2024 is van de baan. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor de VVD-motie om de geplande accijnsverhoging tegen te gaan.



Doordat het kabinet de korting op de brandstofaccijnzen per 1 januari 2024 dreigde in te trekken, zouden diesel en benzine veel duurder worden. Het toepassen van de indexering (inflatiecorrectie) zou de prijzen nog eens extra opvoeren. Benzine zou ongeveer 21 cent per liter in prijs omhoog gaan. Voor diesel dreigde een prijsverhoging van 13,5 cent per liter en voor lpg zo'n 9 cent.

Vooral veelrijders opgelucht



Dat klinkt als een forse verhoging, maar toen we aan het rekenen sloegen, bleek het voor de gemiddelde automobilist eigenlijk wel mee te vallen. Wie heel veel meer kilometers per jaar rijdt dan Jan Automodaal, kon het daarentegen tot een kostenstijging van honderden euro's per jaar schelen. Vooral de categorie veelrijders onder de automobilisten zal dus opgelucht ademhalen. Tenminste, tot 2025. Want de accijnskorting wordt nu met een jaar verlengd. Het is niet zo dat-ie permanent van kracht blijft.



Lpg-rijders, klassiekerliefhebbers en campereigenaren nog op de korrel



Dat de accijnsverhoging nu van de baan is, betekent niet dat alle voorstellen om autorijden duurder te maken geen doorgang vinden. Zo dreigt nog steeds een forse verhoging van de wegenbelasting voor lpg-rijders en campereigenaren. Eigenaren van klassiekers op hun beurt, zien de mogelijke versobering van de oldtimerregeling met angst en beven tegemoet.